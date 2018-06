Abidal se siente preparado

El ex jugador del Barcelona Eric Abidal, que fue presentado como nuevo secretario técnico del primer equipo, aseguró que lleva "años" preparándose para ocupar este cargo. "Es un placer para mí volver al FC Barcelona, mi segunda casa. Quiero agradecer al club que haya apostado por mí. Es un cargo importante y me he preparado durante muchos años para tener esta posibilidad", afirmó el francés.

Josep Segura, director general del fútbol profesional de la entidad azulgrana, destacó que, pese a que Abidal se estrena en el cargo, hace tiempo que tenía el objetivo de dedicarse a la dirección deportiva. Por eso, tras su retirada, aprobó el curso de secretario técnico que imparte la UEFA y se dedicó a visitar a los mejores clubes de Europa para conocer su estructura y aprender de ellos.

Segura justificó la elección de Abidal en que "conoce el día a día del vestuario, controla el mercado futbolístico internacional y tiene ascendencia en el mercado futbolístico francés, que hoy por hoy es el que más alimenta las competiciones europeas".

El ex lateral también destacó sus virtudes para desempeñar su nuevo papel: "Conozco muy bien el vestuario, lo que se necesita en el día a día, la gestión de los contratos, también tengo contactos y unos valores que puedo compartir con los jugadores".

Preguntado por el frustrado fichaje de Antoine Griezmann, Abidal optó por no contestar en su estreno como secretario técnico del primer equipo. "No estamos aquí para hablar de la decisión de un jugador, sino para montar un equipo que sea competitivo", indicó.

Tampoco desveló detalles de la planificación para la próxima campaña. "He hablado con el entrenador (Valverde), pero no de jugadores, porque todo el trabajo interno estaba hecho. No estoy aquí para decir éste sí o éste no. Es un trabajo de equipo y seguimos el plan previsto", argumentó. Eric Abidal releva en el cargo a Robert Fernández, que finalizaba contrato y no ha sido renovado.