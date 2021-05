Acaba el sueño del ascenso para el Utrera

El CD Utrera cerró la temporada diciendo adiós, un año más, al sueño de ascender a Segunda División B, a partir de la próxima campaña Segunda RFEF, después de perder la ocasión en Alfonso Murube de Ceuta, donde el equipo de Jesús Galván empató 3-3 en un partido que a la hora de partido se le puso prácticamente imposible con 3-0 para los de José Juan Romero.

Y es que no tuvo suerte el equipo utrerano en esta eliminatoria a vida o muerte que duró al final más de 120 minutos en el que el factor campo estaba a favor de los caballa por llegar de la fase de ascenso. Pese a que Rubén Cruz pudo adelantar a los visitantes al inicio, el Ceita dio primero antes de acabar la primera mitad, aunque fue tras la reanudación cuando el Utrera se vio claramente superado. Hinojosa y Alberto Reina dibujaron un 3-0 que parecía definitivo, pero el Utrera sacó la raza suficiente para empatar. Ranchero, Trabazo y Rubén Cruz marcaron en una media hora final trepidante forzando una prórroga que se desarrolló sin goles, lo que beneficiaba al Ceuta, que pasa a la siguiente ronda, poniendo el Utrera punto final a una temporada que no cumplió con las expectativas y en la que sin duda acusó no poder jugar en su estadio, el San Juan Bosco y hacerlo de manera alternativa en Vistalegre.

El Gerena, salvado pese a perder

Por otro lado en el play off de descenso, el Gerena amarró la salvación pese a perder ante el Cabecense, que toma aire y se la jugará el miércoles con el Castilleja en un partido aplazado. Los de Alejandro Ceballos no pasaron del empate ante el Conil (0-0).

El Sevilla C, por su parte, empató (1-1) con el Arcos, aunque los nerviopenses ya estaban salvados, mientras que la Lebrijana, ya descendida, perdió ante La Palma (1-0).