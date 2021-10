José Antonio Aparicio se impone en MX1 en Casares

La Escudería Yamaha E. Castro ha retomado la competición en la cuarta ronda del Motocross andaluz en la pista de Casares, Málaga, con José Antonio Aparicio y Pedro Herrera en MX1, primero y tercero, respectivamente en la prueba del Campeonato de Andalucía. En la serie Máster Francisco Miguez fue el encargado de representar al concesionario oficial en el podio en segunda plaza.

José Antonio Aparicio dominó tanto en los entrenamientos cronometrados como en ambas mangas, llevándose la victoria y ocupando el primer lugar del podio. El sevillano está mejorando su nivel competitivo tras la lesión y teniendo el foco ya en el 2022.

José Antonio Aparicio: "Desde el principio me he encontrado muy a gusto con la moto. La Yamaha 450 la verdad que me ha cambiado mucho el pilotaje. He conseguido la pole, después en la primera he salido primero y he podido ganar la manga. En la segunda manga el guión ha sido similar. Ahora quiero seguir entrenando y llegar al 2022 en la mejor forma posible".

Numerosos pilotos del Campeonato de Andalucía de Motocross se desplazaron el pasado fin de semana al Circuito de MX Costa del Sol en la localidad de Casares (Málaga) para la disputa de esta cuarta prueba del calendario. Como de costumbre, las condiciones del circuito fueron magníficas y, desde la organización del C.D. MX Park Costa del Sol, lo dejaron todo perfectamente preparado para la ocasión. Además, contaron con una buena entrada de público que acudió para vivir en primera mano las carreras del Motocross Andaluz con mucha velocidad, mucha técnica y saltos de sobresaliente.

Los más pequeños volvieron a dejar en el terreno carreras de mucha emoción luciéndose como grandes protagonistas. En la categoría de Alevín 65cc, el líder de la clasificación, Niklas Bruckner, volvió a imponerse una vez más llevándose la victoria venciendo en las dos mangas del fin de semana. El menor de los Navarro, Jesús, que se mantiene en la caza por el título se llevó la segunda posición seguido de Juan Alberto Marín. La categoría de 50 Automáticas continúa apretadísima. Sergio Ochoa repite victoria al igual que en Valverde alzándose en lo más alto de la clasificación general, Álvaro Domínguez vuelve al podio en segundo lugar y Pablo Matthieu tercero.

En Promesas 85cc también la clasificación sigue al rojo vivo. En esta ocasión fue Alejandro Torres quien se llevó la victoria, además siendo su primer triunfo de la temporada, por delante de Marino Villar y de Pablo Lara que repiten podio en Casares.

En la categoría de MX3 Antonio Villegas sigue arrasando con todo y se lleva una nueva victoria tras vencer en la segunda manga del domingo. Sin embargo, Isaac García no le dejó la tarea fácil y fue quien se llevó la primera manga, intentando que Villegas no se escape con el título. En tercer lugar Óscar Daniel Viciedo.

Mientras en MX4, Rafael Segura se lleva su primera victoria del año por delante del líder de la clasificación, Francisco Javier Miguez y de Juan Jesús Alguacil. En la categoría de MX1-Aficionados hubo tres nuevos protagonistas, Cristóbal Cantalejo se llevó su primer triunfo de la temporada, seguido de Gabriel Pezzano y Rafael Fidalgo. En MX2-Aficionados, victoria con doblete de David Gómez seguido del líder de la provisional, Andrés Gordillo y de Antonio José Baena.

Mientras en MX2, Denis Canto vuelve a mostrarse muy fuerte llevándose la victoria por delante del líder de la clasificación, Alejandro Miguel Hernansanz y de Unai Aguilo, tercero.

David Sánchez vuelve a lo más alto como en Morón y gana en el Trofeo Junior 125 seguido de Ellis Joshua Carnegie que logra su primer podio del año y de Kevin Vázquez.

CLASIFICACIONES CARRERA MX CASARES:

MX1: 1. José Antonio Aparicio; 2. Stefan Filip Thuresson; 3. Pedro Jesús Herrera.

MX2: 1. Denis Canto; 2. Alejandro Miguel Hernansanz; 3. Unai Aguilo.

MX3: 1. Antonio Villegas; 2. Isaac García; 3. Óscar Daniel Viciedo.

MX4: 1. Rafael Segura; 2. Francisco Javier Miguez; 3. Juan Jesús Alguacil.

MX1 Aficionados: 1. Cristóbal Cantalejo; 2. Gabriel Pezzano; 3. Rafael Fidalgo.

MX2 Aficionados: 1. David Gómez; 2. Andrés Gordillo; 3. Antonio José Baena.

Alevín 65cc: 1. Niklas Bruckner; 2. Jesús Navarro Huertas; 3. Juan Alberto Marín.

50 Automáticas: 1. Sergio Ochoa; 2. Álvaro Domínguez; 3. Pablo Matthieu.

Promesas 85cc: 1. Alejandro Torres; 2. Marino Villar; 3. Pablo Lara.

Trofeo Júnior 125: 1. David Sánchez; 2. Ellis Joshua; 3. Kevin Vázquez.