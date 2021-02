Partido de reivindicación para el Dos Hermanas PQS

Partido de trámite, aunque con matices, el que afronta este fin de semana el C.W. Dos Hermanas PQS en la categoría de plata femenina. Después de caer el pasado sábado en casa ante el A.E. Santa Eulalia barcelonés (8-12) y despedirse de sus opciones de jugar la fase por el título en Primera Nacional y luchar de esta forma por las plazas de ascenso, directa para el campeón y a través de la promoción para el subcampeón, disputa la última jornada de esta primera fase de grupos con la intención de al menos reivindicar su potencial.

El equipo nazareno, en franca progresión con el paso de las jornadas, visitará la pileta del C.N. Atlètic-Barceloneta el sábado a partir de las 18:30 horas sin posibilidades de dar alcance a los tres primeros clasificados de su grupo. De hecho, seis son los puntos que la separan del Real Canoe, que cierra la zona noble.

Con siete puntos en su casillero tras sumar hasta la fecha dos victorias, un empate y seis derrotas, el conjunto dirigido por la caribeña Lisandra Frómeta no ha podido limar a tiempo la desventaja acumulada en las jornadas precedentes para luchar así por las plazas de privilegio en la segunda parte de la temporada. Eso sí, no peligra la permanencia en la fase de consolación (puestos séptimo al duodécimo) al no haber descensos previstos en el presente ejercicio.

El choque de la décima jornada se antoja por tanto un partido de reivindicación para un Dos Hermanas PQS que, anclado en la cuarta plaza de la tabla, visita al segundo clasificado, ante el que intentará desquitarse de la dolorosa derrotada encajada en la primera vuelta. Entonces, en partido de la quinta jornada disputado a mediados de diciembre, las andaluzas caían por un claro 5-13 tras un nefasto arranque que las situaba 0-7 en el marcador al final del primer cuarto.