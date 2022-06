Alaphilippe no estará en el Tour de Francia

El francés Julien Alaphilippe, doble campeón del mundo en ruta, no estará en la salida del Tour de Francia el próximo viernes en Copenhague, pese a haber vuelto el pasado fin de semana a la competición tras la caída sufrida en la Lieja-Bastoña-Lieja hace dos meses, confirmó este lunes su equipo.

La ronda gala no tendrá pues al maillot arcoiris en su pelotón, un ciclista que en las últimas cuatro ediciones ha ganado etapas y se ha vestido de amarillo.

"Es uno de los corredores más emblemáticos del equipo y hemos firmado momentos brillantes juntos en el Tour. Ha sido una decisión difícil", señaló el director deportivo del Quick Step, Tom Steels.

Reconoció el trabajo duro que ha hecho el francés, pero que no es suficiente para brillar al nivel que supone su estatus y competir con los mejores, por lo que han decidido dejarle más tiempo de recuperación y que pueda estar al 100 % en la segunda parte de la temporada.

"Estoy decepcionado", dijo Alaphilippe, que reconoció su "afecto natural" por el Tour, pero señaló que entiende la decisión del equipo de no incluirle entre los ocho que tomarán la salida en Copenhague: "Yo mismo no quiero salir si no puedo estar a mi mejor nivel".

El francés, que quería tener una buena ocasión de lucir el arcoiris en su país natal, aseguró que confía en poder hacer una buena segunda parte de la temporada, que afrontará "con mucha motivación".

El Quick Step estará liderado en este Tour de Francia por el "sprinter" holandés Fabio Jakobsen, que a sus 25 años debutará en al ronda gala, tras haber sumado cinco etapas en la Vuelta a España y que ha dejado fuera al experimentado británico Mark Cavendish, que se quedará sin poder batir el récord de victorias de Eddy Merckx.

El ciclista de la isla de Man, de 37 años, consiguió en la pasada edición acabar con el maillot verde de la regularidad y sumar cuatro victorias de etapa, con lo que empató con 34 triunfos parciales con el belga.

El equipo belga contará en el Tour también con el danés Michael Morkov, uno de los mejores lanzadores del pelotón para tratar de sumar el máximo de victorias de Jakobsen.

El italiano Mattia Cattaneo o el danés Kasper Asgreen, son otros de los nombres del grupo del Quick Step en el Tour, en el que también están Tim Declerq, Yves Lampaert o los jóvenes Andrea Bagioli y Mikkel Honoré.