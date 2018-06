Alcoba, una apuesta de Imbroda

Las noticias alrededor del Betis Energía Plus caen con cuenta gotas. Pero hay movimientos. El club podría dar esta semana un paso adelante anunciando al director deportivo, que será también director general para permitir al presidente, Fernando Moral, centrarse en cuestiones más ejecutivas.

El siguiente paso será la elección del entrenador. La primera opción es la de Antonio Herrera, como ya publicó este diario, un nombre cuyo perfil encaja en lo que quiere el Betis y del gusto de los directores generales sondeado. Pero ese perfil es parecido al de Alejandro Alcoba, técnico del Melilla cuyo nombre lo ha puesto sobre la mesa Javier Imbroda, de momento sin cargo oficial en el club, y cuya opción apuntaba ya El Faro de Melilla el pasado domingo. "¿Oferta? No, no ha habido ni ofertas ni contactos, pero mi nombre está entre los candidatos del Betis. Sólo hubo un acercamiento de una persona cercana, pero ya está", indicó Alcoba, finalista del play off de ascenso este año que perdió ante el Manresa de Diego Ocampo. "A Javier Imbroda le preguntan por mí y él pone mi nombre sobre la mesa. Él está buscando un entrenador joven, con hambre y experiencia en LEB Oro (como Antonio Herrera", afirmó el protagonista en el programa El Penalti de Onda Cero Melilla.

"Sería una oportunidad muy grande para mí y si dejara el proyecto del Melilla, que algún día sucederá, lo haría por algo mejor deportiva y profesionalmente. El Betis es el Real Madrid de la LEB Oro", aseguró Alcoba, que esta campaña ha tenido de ayudante al utrerano Eloy Ramírez.

"Sería algo irrechazable. Es un club histórico de ACB, con una gran afición y en una ciudad espectacular que puede luchar por cosas bonitas. Sería difícil decir que no", afirmó el técnico, a quien le une un lazo familiar con Imbroda. Sin embargo, afirmó: "Mi nombre no está ligado al de Javier Imbroda. Puede que él sea director deportivo y yo no vaya al Betis. Ha hecho de intermediario, porque alguien preguntó por mí".

Lo que está claro es que entre esta semana y la otra el Betis tendrá director deportivo y entrenador, porque el tiempo ser le echa encima. "Hay muchos equipos adelantando fichajes y la confección de las plantilla. Yo, ya sea en Melilla o donde sea, quiero empezar a trabajar y ya tengo nombres sobre la mesa para hacer un equipo competitivo el año que viene".