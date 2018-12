Mario Almagro, citado por la sub 21 por primera vez

El jugador del Betis Futsal Mario Almagro fue convocado por la selección española sub 21 para una concentración que tendrá lugar en Braganza (Portugal) entre el 16 y el 19 de diciembre próximos.

Aunque el portero bético ya ha asistido a convocatorias con la sub 19, es la primera vez que recibe la llamada de la selección sub 21, si bien no ha debutado de forma oficial aún en esta categoría. El guardameta, que firmó por el conjunto verdiblanco este verano por dos campañas procedente del Rivas, ha tenido pocas oportunidades aún en el club hispalense al tener por delante a Cidao, más contrastado. Ha jugado cuatro partidos dos de titular y dos saliendo desde el banquillo, parando un penalti en uno de ellos, en el que el técnico Daniel Ibañes lo sacó exclusivamente para esa acción. En total ha encajado cinco tantos y debe ser, dada su juventud, una referencia en los próximos años.