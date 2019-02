Altos vuelos en el San Juan Bosco

Llega uno de los envites más esperados dentro del fútbol provincial sevillano, el que dirimirán el Utrera y el Betis Deportivo. Los primeros, que gobiernan la clasificación del Grupo X, intentarán extender su liderato ante los verdiblancos sin quitar ojo al Cádiz B, que algo más tarde entrará a escena en Los Barrios.

Entre otras dificultades, el Utrera tendrá que lidiar con la responsabilidad que supone competir sin su entrenador. Y es que Jesús Galván se perderá el partido por sanción y será su mano derecha, Raúl Domínguez, quien tome las riendas ante los béticos. Éstos últimos llegan al duelo del San Juan Bosco lanzados. El haber encadenado tres victorias consecutivas ha reenganchado al filial heliopolitano a los puestos de play off. En la más reciente de ellas, ante el Sevilla C, los muchachos de José Juan Romero demostraron, además, estar atravesando un gran momento en lo que respecta al juego.

Pese a ser el Utrera el conjunto que está marcando el ritmo en la categoría, no habrá favoritos esta tarde. Con una cosecha de 25 puntos en 14 visitas, el Betis Deportivo es uno de los mejores visitantes del grupo. Pero el conjunto de Galván sólo ha cedido una derrota en los 15 partidos que ha disputado en su campo. Los utreranos, por cierto, recuperan a Plusco y Cachana, que no participaron la semana pasada en Puente Genil por acumulación de amarillas. Mientras tanto, se espera que en el once bético esté de vuelta Julio Alonso. También podría ser de la partida el joven Raúl, protagonista del encuentro de hace siete días con un doblete.

Por su parte, la Lebrijana se mide a un Córdoba B que poco a poco va pareciéndose otra vez al de la primera vuelta. Además, el Gerena recibe en su campo al Espeleño y el Sevilla C encara un partido vital ante el Conil. El equipo de Lolo Rosano deben poner fin a su mala racha –cinco derrotas seguidas– si quieren seguir en la pelea por la permanencia.