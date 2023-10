Ana Pérez: "Si me dicen que iba a clasificarme" para París, "no lo habría creído"

La gimnasta sevillana Ana Pérez, que logró el pasado fin de semana su clasificación nominativa para París 2024, destacó que si hace unos meses le dicen que se va "a clasificar de manera individual, no lo habría creído" y que le hace "mucha ilusión estar en unos segundos Juegos".

Ana Pérez participó en Río 2016 pero no pudo estar en Tokio debido a una grave lesión que la apartó de la competición durante casi dos años, por lo que "después de tanto tiempo" de inactividad, "no tenía tantas expectativas", así que se trata de "un logro que a día de hoy todavía" debe "procesar, ser consciente de ello".

La deportista hispalense, de 25 años, "sabía que gracias a la posición alcanzada en la barra" de equilibrios optaba a una cuota olímpica reservada a los países que no habían clasificado al equipo, pero no se "lo quería creer hasta que la Federación Internacional lo hizo oficial: tenía ese miedo de que al final no pudiera ser", dijo.

Ana Pérez recuerda ahora los "dos años muy duros hasta volver a competir" después de su fractura en el tobillo izquierdo, puesto que después de "estar dos años parada, te tienes que poner en forma para un Mundial clasificatorio" como el celebrado en Amberes (Bélgica), "y no ha sido nada fácil".

"A nivel psicológico también ha sido duro. Tenía miedo porque uno se plantea en su cabeza cosas. Si no me clasifico, igual hasta aquí hemos llegado pero he tenido un final feliz. La barra de equilibrios me ha dado la plaza, algo que pensé nunca pasaría porque es un aparato difícil de competir", ha concluido la gimnasta hispalense.