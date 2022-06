Ansu Fati: "Al final, la vida va de superación"

Ansu Fati destacó en su regreso a la selección española tras casi veinte meses de ausencia por las lesiones, que "al final la vida va de superación", como la que ha demostrado ante los numerosos problemas que ha superado, con un reto al final del camino, cumplir el sueño de jugar un Mundial.

"Estoy feliz de estar aquí otra vez, hacia tiempo que no venía. Ha sido muy duro, pero siempre he tenido la mentalidad de superarlo todo y gracias al trabajo duro estoy aquí. Agradezco la confianza a Luis Enrique", dijo a los medios de la selección.

"Al final, la vida va de superación, de ir superando las cosas que te van pasando. Por mala suerte, a mí me ha tocado desde muy pequeño, pero gracias a esto he crecido y he madurado mucho. Lo voy superando todo", añadió.

Reconoció Ansu Fati que en sus peores momentos ha sido su familia la que le ha impulsado para salir adelante y que ha cambiado muchos hábitos, buscando soluciones a las lesiones que ha sufrido.

"Mi familia me ha visto todos los días como estaba en casa y son las personas que más han sufrido en todo este proceso pero ha sido fundamental", admitió. "He cambiado muchas cosas para estar en las mejores condiciones posibles y lo estoy notando bastante. Espero seguir así, seguiré con hábitos que estoy cambiando para que me vaya muy bien".

Ansu regresa con España para la disputa de cuatro partidos de la Liga de Naciones, con la necesidad de tener minutos que le han faltado esta temporada y recuperar sensaciones.

"Me ha hecho mucha ilusión la llamada porque hacia tiempo que no venía y una de las últimas no pude venir por lesión después de ser convocado. Estar con la selección es una ilusión enorme, estoy aquí para sumar y ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda", apuntó.

"Sería un sueño cumplir el reto de ir a un Mundial, me toca trabajar mucho y dependerá al final de Luis Enrique. Al menos quiero estar disponible para ayudar. Ojalá pueda conseguir muchas cosas con mi club y con España, todo lo demás, con trabajo, es posible", sentenció.