El Atlético Antoniano cayó derrotado ante el líder del grupo A, el intratable e invicto Xerez CD, en el partido adelantado a la jornada en el grupo X de Tercera División. El equipo de Francisco Cordero, Rubio, no pudo dar continuidad a su campanada de hace una semana, cuando venció al Ceuta de José Juan Romero, aunque llegó a soñar con la sorpresa, ya que se adelantó con un gol de Dabo en el estadio de La Juventud, a donde volvió el equipo de Poveda por la resiembra de Chapín. El sevillano y ex coriano Palacios inició una remontada que el superequipo azulino culminó en la segunda mitad con un marcador final de 3-1.

Los lebrijanos siguen en una situación difícil en la clasificación, penúltimos y cada vez más lejos de la zona media, una tabla que sigue cerrando el Cabecense, que aspira a traspasarle el farolillo rojo al cuadro del Carlos Marchena y que adiestra Rogelio Sánchez. El Conil en tierras gaditanas espera este domingo a los rojinegros también con la urgencia metida en su vestuario.

Cierra la participación sevillana en este grupo la Lebrijana, que por la tarde recibe al Rota en Lebrija. Los de José Antonio Asián han perdido la fuerza con que comenzaron la temporada y no ganan desde noviembre, acercándose peligrosamente a los puestos que llevan a jugar el play off por no descender. Por tanto, un triunfo se hace necesario después de seis jornadas sin ganar.

Urgencias en el subgrupo B

En el subgrupo B tampoco hay duelos directos entre equipos sevillanos. Descansa un Gerena que se ha reforzado con tres fichajes de lujo que podrá acoplar mejor, Altamirano, David Barrios y Alberto Castro, mientras que el resto tiene partidos importantes cada cual en su objetivo.

Vuelve a la competición el Coria, que, con un equipo también muy renovado, no jugaba desde que cayó por 0-4 ante el Castilleja. Los de Fernando Cepeda reciben en el Guadalquivir a un rival de su Liga, el Pozoblanco, por lo que un triunfo es obligado para empezar a pensar en escapar de la quema.

Su últmo verdugo, el Castilleja, no ha sumado un punto desde entonces, pero a diferencia de los ribereños ha gastado nada menos que tres jornadas en las que ha perdido ante Utrera, Pozoblanco y Gerena. Reciben los de Alejandro Ceballos al equipo con el que sorprendió en la primera vuelta, el Salerm Puente Genil (en directo por RFAF TV), un candidato a meterse en el play off de arriba y al que goleó en tierras cordobesas por 0-3. El Puente Genil es el mejor equipo fuera de casa, con cuatro triunfos, el mismo número de derrotas que llevan los aljarafeños en el Antonio Almendro, por lo que la empresa no será sencilla.

Sin duda, el Utrera de Jesús Galván daría algo por que los alixeños ganaran, ya que se miden a su gran rival por la tercera plaza. Reciben los sevillanos al colista La Palma, el único equipo de la categoría que no conoce la victoria.

Cierra la participación sevillana el Sevilla C de Lolo Rosano, que tiene una difícil papeleta en Lepe ante el San Roque, segundo clasifcado de este subrgupo.

La jornada en Tercera División

Subgrupo A (Jornada 12)

Xerez CD-Antoniano (3-1)

Conil-Cabecense (12:30)

Lebrijana-Rota (18:30)

Arcos-Xerez DFC (12:30)

Ceuta-Los Barrios (13:00)

Subgrupo B (Jornada 14)

Castilleja-Puente Genil (12:00)

Utrera-La Palma (12:00)

San Roque Lepe-Sevilla C (12:00)

Coria-Pozoblanco (12:00)

Córdoba B-Ciudad de Lucena (12:00)

Descansa: Gerena