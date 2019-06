Antonio Contreras no es un novato en esto, pero sabe que no lo tendrá fácil en el Betis Féminas. Llega para hacer su camino en el club, dice, no para seguir los pasos de nadie ni fijarse en el listón de su antecesora en el cargo, María Pry, que dijo adiós tras siete campañas, porque el listón se lo pone él. "Mi mejor posición en la liga fue ser cuarto con el Levante. Eso es lo que quiero mejorar".

"No vengo de bajar con el Málaga en una temporada difícil, sino de 16 temporadas difíciles. Hay un bagaje mucho más amplio a mi espalda, no sólo un descenso. Y eso que en el Málaga se hizo un gran trabajo subiendo también a Primera División y revalorizando a chicas que estaban en categorías provinciales y ahora son cotizadas en el mercado. Estuve en el Puebla, en el Atlético de Madrid y Levante quedando entre los cinco primeros", recuerda el técnico pacense, que en el club verdiblanco se plantea como objetivo mínimo "consolidar el proyecto". "Los presupuestos están ahí y son inamovibles. Partiendo de ello, lucharemos por consolidar el proyecto y acercarnos más al profesionalismo".

"Con el fútbol femenino algunos ahora se han enganchado a la gallina de los huevos de oro"

El técnico, en cualquier caso, tiene claro que este Betis será el de Contreras. "El equipo llevaba siete años con el estilo de una gran entrenadora. Ahora no será ni mejor peor, será el mío propio. Hay que ver qué futbolistas traemos y, a partir de ahí, veremos cómo jugamos. También sé adaptarme yo al grupo", afirma el preparador, que tiene claro que los objetivos los marca el presupuesto. "Es la clave. Dependemos de papá. Cuando ascendió el femenino del Málaga descendió el masculino y eso generó otras complicaciones. No sabemos qué podría haber pasado si el Málaga no hubiese bajado entonces. No es una excusa, pero sí realidad".

En cualquier caso, el reto de Contreras va más allá: "El que quiera ver sólo el resultado que se fije en ello tras el partido. Quien quiera ver más, a personas trabajando a diario por sacar esto, por hacer mejor al grupo y las jugadoras, que se fije en el día a día", afirma, al tiempo que reflexiona sobre el crecimiento exponencial del fútbol femenino: "Me está dando miedo. Me ilusiona, porque hace 16 años cuando las jugadoras de ahora piden minutos y mayores coberturas yo no tenía ni campos para entrenar con chicas que se llevaban la ropa a casa para lavarla la ropa en casa. Exigimos de todo y la gallina de huevos de oro puede dejar de darlos. El desarrollo es genial, pero exigir va con dar y a veces damos menos de lo que exigimos. Llevo 16 años defendiendo al fútbol femenino y algunos se han enganchado ahora a la gallina de los huevos de oro", asegura.

¿Se refiere al conflicto entre LaLiga y la Federación? "No. Eso es una guerra entre ellos. Llevo ya mucho en este mundo; vengo del barro. El trabajo debe ir en ser más profesionales en todos los sentidos. Se ha mejorado mucho. Recuerdo que para una resonancia o una ecografía en el Puebla había plazos de dos semanas. Hoy en día contamos con más medios y eso hay que valorarlo. Cuando negocian y lo primero de lo que te hablan es de dinero... Una lesión de cruzado no lo resuelve 200 euros arriba o abajo, sino unos buenos servicios médicos. Todos debemos mirar más allá y eso es difícil explicarlo a la gente y las chicas, que con este auge piensan en muchas otras cosas".

"La jugadora que tenga calidad y se deje el alma tendrá su oportunidad. También las jóvenes, aunque quizás entonces los objetivos son otros"

En este sentido, el nuevo técnico heliopolitano destaca la "marca Betis". "Jugadoras top de nivel mundial las queremos todas, pero hay presupuestos y condicionantes. Pero la marca Betis es muy bonita y hay que aprovecharla. Yo he visto cómo grandes futbolistas acabaron su carrera por no tener un médico o medios para tratarse correctamente una lesión, y ahora están cojas".

¿Y la cantera? "La cantera es importante. En el fútbol actual sólo importan los números, pero el Málaga que baja por el goalverage lo hace con una plantilla que el 80% venía de Segunda y con una media de 18 años de edad. Conmigo la jugadora que tenga calidad y se deje el alma tendrá su oportunidad. Confío en la gente joven si va de verdad, aunque quizás entonces los objetivos son otros. No se puede ganar en todo", explicó.