Anulada la jornada de entrenamientos de MotoGP por retrasos en la entrega del material

La primera jornada del Gran Premio de Argentina de MotoGP, que debía disputarse el viernes 1 de abril, ha tenido que ser cancelada por el retraso en la llegada del material de muchos equipos, en el traslado aéreo desde Indonesia hasta Argentina.

Uno de los aviones que debía transportar el material desde Lombok (Indonesia) hasta Termas de Río Hondo en Argentina tuvo que hacer una parada técnica en Mombasa (Kenia) y ello ha hecho que muchos equipos de las distintas categorías, en estos momentos, no haya recibido todavía nada.

El cambio en el modus operandi del trasporte ha sido no pasar por Europa para realizar el transporte. Normalmente, todos los materiales para las carreras celebradas en Asia o América llegan a su destino desde Europa, pero ente ocasión lo hizo desde Indonesia directamente. En la escala, en Kenia, una de las incoherencias aviones que llevaban todo el material no pasó una revisión técnica necesaria para continuar con el trayecto hacia Argentina. Este avión debía ser reparado, lo que ha provocado que no haya llegado todo el material a Sudamérica. El material es, en su mayoría, Ducati y afecta al equipo y a todos sus equipos satélite.

Como consecuencia de ello y debido a que muchos equipos deberán esperar a la llegada del material para poder montar sus zonas de talleres y preparar las motos, la organización del campeonato ha decidido cancelar la jornada del viernes y re-programar la jornada del sábado, en la que habrá dos sesiones de entrenamientos libres de Moto3 y Moto2 y tres de MotoGP, con unos horarios mucho "más apretados".

Así, la nueva programación de entrenamientos del sábado será:

Libre 1 Moto3 08:45/09:25

Libre 1 Moto2 09:40/10:20

Libre 1 MotoGP 10:35/11:20

Libre 2 Moto3 11:35/12:15

Libre 2 Moto2 12:30/13:10

Clasificación 1 Moto3 14:35/14:50

Clasificación 2 Moto3 15:00/15:15

Clasificación 1 Moto2 15:30/15:45

Clasificación 2 Moto2 15:55/16:10

Libre 3 MotoGP 16:25/16:55

Clasificación 1 MotoGP 17:05/17:20

Clasificación 2 MotoGP 17:30/17:45

EFE

JLL/apa