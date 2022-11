El BSR Vistazul todavía no conoce la victoria (81-23)

Una nueva jornada de la Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas y una nueva derrota abultada del BSR Vistazul; en este caso frente al Unes FC Barcelona en tierras catalanas con un contundente 81-23. Ambos conjuntos llegaban al partido con la necesidad de ganar, pues venían de una racha de 3 derrotas en ambos casos. El equipo catalán consiguió hacerse con los 2 puntos, por lo que el BSR Vistazul deberá esperar para llevarse su primera alegría de la temporada.

Previamente a que comenzase el partido, el equipo sevillano llegó a las instalaciones deportivas con algo de retraso debido a una incidencia que ocurrió con sus sillas de juego en el aeropuerto, por lo que tuvieron menos tiempo para calentar antes del partido.

Quinteto titular sin sorpresas, pero con confianza el presentado por los sevillanos, compuesto por: F. Almagro, A. Frutos, J. Maqueda, M. Luque y A. Ripoll. Inicio muy lento de los nazarenos, que en cuestión de pocos minutos se vieron con un 8-0, aunque rápidamente igualaron tornas y volvió el empate al marcador. Primer periodo muy parejo que terminó con un 15-10 a favor de los catalanes.

El segundo cuarto no mantuvo la igualdad que se mostró en el primer periodo, ya que el BSR Vistazul sólo fue capaz de anotar una canasta. Así, se llegaba al descanso del partido con un marcador de 35-12 para los locales. El tercer cuarto no iba a ser distinto al segundo, con un equipo nazareno que convertía las pocas ocasiones que tenía pero que no era capaz de frenar las arremetidas que causaban los ataques del equipo barcelonés. Se llegaba al último cuarto con un abultado resultado de 58-22.

El último cuarto fue un calco del segundo, con un BSR Vistazul muy pobre en anotación y recibiendo constantemente los ataques del Unes FC Barcelona, concluyendo el partido con un agrandado 81-23 para los de Cataluña. Destacaron en este encuentro las actuaciones de Francis Almagro, con 8 puntos y 4 asistencias; y de Josué Maqueda, que consiguió anotar 11 puntos.