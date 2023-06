Bellingham: “¿Presión? No creo que tenga problema”

El inglés Jude Bellingham, reciente fichaje del Real Madrid, reconoció que la presión le “ha seguido a todos lados” y que por ello no cree que le suponga un “problema” para afrontar una nueva etapa en el conjunto blanco al que llega procedente del Borussia Dortmund a cambio de 103 millones de euros más un 30% en variables.

“La presión me ha seguido a todos los sitios. Se han tenido expectativas altas sobre mí en todos los sitios y espero que mi experiencia me sirva para lidiar con esto. No creo que vaya a tener problema”, dijo en rueda de prensa.

“Sé que las exigencias del club son importantes. Tengo una gran responsabilidad. En cuanto a la madurez, cuando juegas con gente más adulta tienes que aprender mucho más rápido. Sé lo importante que es llevar esta responsabilidad y quiero hacerlo aquí”, amplió.

“Sé cuál es el nivel al que tengo que estar y el que tengo que dar. En el Mundial había mucha expectación, pude foguearme y fue una experiencia extraordinaria”, completó.

“El precio no me preocupa demasiado. Ni siquiera lo sé. El objetivo es seguir siendo el mismo. Soy jugador de fútbol y tengo que hablar en el campo”, comentó sobre el precio de su traspaso.

“Soy un centrocampista que puede hacer de todo. Tengo un amplio abanico de posibilidades y espero poder mostrarlo en el Real Madrid”, explicó sobre su fútbol.

Un Bellingham que se mostró orgulloso de que el italiano Carlo Ancelotti haya querido contar con él.

“He podido hablar con él. Es un entrenador increíble. Es una oportunidad increíble que me entrene uno de los mejores entrenadores de la historia. Estoy encantado de que me quiera en mi equipo”, ponderó.

Además, se mostró encantado de poder compartir vestuario con el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos.

“Para mí es una experiencia impagable. Todo lo que he adquirido de Modric y Kroos es increíble. La visión de juego, su experiencia… va a ser extraordinario. Espero aprender todo lo que pueda, pegarme a ellos las primeras semanas. La combinación de experiencia y juventud es muy buena. Tenemos un equipo extraordinario”, declaró.

El joven centrocampista inglés de 19 años reconoció que su padre “no llora a menudo” y que lo hizo durante su acto de presentación porque “es un momento especial para él”.

Por su parte, eligió el momento con el que se queda de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid.

“La sala en la que he firmado con las 14 ‘Champions’ de fondo… estás deseando coger una con tus manos. Ha sido maravilloso poder estar ahí. Ese ha sido el momento más impactante para mí”, señaló.