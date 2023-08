Betis - Atlético de Madrid: horario y dónde ver por TV

El Betis juega su primera jornada liguera en el Benito Villamarín, después de haber comenzado la temporada consiguiendo los tres puntos. El domingo 20 de agosto los de Pellegrini reciben al que fue tercero en Liga, el Atlético de Madrid.

¿Cuándo y dónde se podrá seguir el partido?

El encuentro entre Betis y Atlético de Madrid tendrá lugar el 20 de agosto a las 21:30 horas y podrá verse a través de DAZN.

Comenzando con buen pie

En la primera jornada de la Liga 2023/2024, los de Pellegrini viajaron a Castellón para jugar contra el Villarreal. Los béticos regresaron a Sevilla con buen sabor de boca y los tres primeros puntos en el bolsillo después de lograr vencer al equipo de Quique Setién.

En ese partido fue el Betis quien se adelantó, marcando su primer gol de esta temporada (gracias a Ayoze). Después Jorge Cuenca logró el empate para los locales. El héroe de la noche sin embargo, fue Willian José, quién logró marcar en el minuto 95 del encuentro, ya entrados el tiempo de añadido de la segunda mitad.

Por su parte, el Atlético de Madrid viaja a Sevilla después de haber vencido en casa a uno de los equipos que lograron el ascenso: el Granada. En la noche del lunes 14, el Cívitas Metropolitano vivió cuatro goles, tres a favor de los colchoneros. Morata fue el primero de los jugadores del Atlético en llegar a la portería de los de Paco López, que empataron temporalmente el encuentro gracias a un tanto de Samuel Omorodion en el 62. Tras esto, los colchoneros sentenciaron el partido gracias a goles de Memphis Depay y Marcos Llorente. Ante el Betis, Simeone no podrá contar con Koke, que por lesión se perderá unas tres jornadas.

El partido del domingo tiene polémica arbitral incluso antes de su inicio. El colegiado que pitará el encuentro será Ricardo de Burgos Bengoetxea, a quien los colchoneros no parecen tener mucho aprecio después de la polémica mano no pitada por el árbitro en el último partido de la temporada del equipo contra el Villarreal. Aquel partido terminó en empate y el punto no sirvió para evitar que el Real Madrid escalara en la tabla y dejara a los de Simeone con el tercer puesto. Tampoco estuvo exento de polémica el partido que pitó entre Betis y FC Barcelona, también de la temporada pasada, en el que no pitó una falta sobre Aitor Ruibal y la expulsión a William Carvalho por decir "¡qué vergüenza!".

Después del encuentro contra el Atlético de Madrid, el Betis se enfrentará a Athletic (27 de agosto), Rayo Vallecano (2 de septiembre) y Barcelona (17 de septiembre).