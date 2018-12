El Betis Féminas regresa a la buena senda

El Betis volvió a la senda del triunfo, tras derrapar en la jornada intersemanal ante el Logroño, venciendo por 2-1 a la Real Sociedad demostrando personalidad y carácter.

El partido presentó inicialmente mucha batalla. El conjunto donostiarra salió con mucha energía y con la presión muy adelantada incomodaba el juego bético. Ya en el minuto 1 Nahikari tuvo una buena opción con un disparo en el área que no encontró la portería de Yamane, que en el minuto 10 tuvo un nuevo susto en un balón sin aparente peligro que estuvo a punto de sorprenderla. El choque era vibrante, de poder a poder, dinámico, pero poco a poco, el campo se iba volcando hacia el lado realista y en una gran acción de Irene Guerrero llegó el 1-0. La centrocampista puso un gran centro al área rematado de cabeza por Priscila, máxima goleadora bético, para abrir el marcador.

La segunda parte arrancó con el Betis dominando y una recuperación permitió a Szymanowski recibir en posición franca y no perdonó en el mano a mano ante Quiñones. El cuadro local tuvo ocasiones para ampliar la renta, pero no acertó y la Real redujo la distancia, cuando Palacios aprovechó un rechace en el área en el minuto 83. Quedaba tiempo por delante y ambos equipos dispusieron de ocasiones, pero el marcador ya no se movió más.

Betis Féminas 2: Erina Yamane; Nana, Rocío Gálvez, Merel van Dongen, Paula Perea, Laura González, Irene Guerrero, Szymanowski (Willy, 80'), Virgy (María Cortés, 85'), Bea Parra (Ana González, 87') y Priscila (Yiyi, 67').

Real Sociedad 1: Quiñones; Soldevilla (Saoia, 81'), Iraia, Maddi Torre, Nuria Mendoza, Itxaso (Sara Olaizola, 60'), Leire Baños, Chini (Palacios, 67'), Manu, Marta Cardona (Carla Bautista, 67') y Nahikari.

Goles: 1-0 (16') Priscila. 2-0 (55') Szymanowski. 2-1 (83') Palacios.

Árbitro: González Sánchez (comité castellano-leonés). Amonestó a la jugadora del Betis Rocío Gálvez.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Iberdrola disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.