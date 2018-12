El Betis tropieza y encaja un gol a falta de seis segundos (4-4)

No llegó la quinta consecutiva. Estuvo muy cerca, pero el Real Betis Futsal acabó cediendo un empate ante Noia Portus Apostoli (4-4) en un choque que parecía sentenciado a falta de diez minutos, pero que se decidió en una desafortunada jugada con el tiempo prácticamente consumido.

Arrancó muy bien el equipo de Daniel Ibañes, con una intensa presión y el control absoluto del balón. Fruto del acoso inicial llegó el primer tanto del choque, obra de Víctor López tras una gran acción de Borja Blanco. Todo parecía de cara para los verdiblancos. Sin embargo, en una acción aislada llegó la igualada. Elías acabó introduciendo el balón en su propia portería de manera involuntaria. 1-1 y vuelta a empezar.

El gol no sentó nada bien a los verdiblancos, que no encontraban la forma de llegar con peligro a la portería de Carlos. De hecho, las mejores opciones fueron visitantes. Cidao se convirtió entonces en el gran protagonista de los verdiblancos con dos intervenciones de mucho mérito. También la tuvieron Burrito e Ivi. El lanzamiento del primero se fue por encima del larguero, mientras que el ala sevillano no pudo superar al meta del cuadro gallego en el mano a mano.

La segunda mitad también arrancó con susto. Cidao apareció de nuevo al rescate en una ocasión muy clara para Marci. No perdonó, por el contrario, el conjunto local con un disparo de Burrito que superó a Carlos (24'). Pero otra vez se repitió la historia con un gol de Xuxa un minuto después. Demasiado fácil. Pese a todo, el Real Betis Futsal tiró de calidad y con dos arreones parecía dejar el partido resuelto, primero con un gol de Borja Blanco de penalti (29') y otro de Tobe tras una sensacional asistencia de Burrito (30').

Sin embargo, no se vio la versión sólida del Betis Futsal de otras veces. Marci volvía a acortar distancias a siete minutos para el final. Los verdiblancos ejercieron entonces un fútbol-sala control. Incluso pudieron sentenciar con dos clarísimas ocasiones de Burrito. Y a falta de seis segundos llegó el infortunio. Borja Blanco cedió sobre Cidao. El portero brasileño, que estaba cuajando un soberbio encuentro, buscó un balón largo, pero rebotó en Dani Colorado y el balón se alojó en el marco bético. Jarro de agua fría y dos puntos que vuelan de Amate.