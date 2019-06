Borja Blanco continuará en el Betis Futsal

El Betis Futsal anunció la renovación de Borja Blanco. El ala madrileño (Madrid, 16 de noviembre de 1984) terminaba contrato el próximo día 30 de junio, pero el jugador y el club llegaron a un acuerdo para ampliarlo por una temporada más, con opción a otra en caso de lograr el tan ansiado ascenso a Primera División.

El madrileño llegó a la entidad hispalense el pasado verano y fue clave en la gran temporada regular del cuadro bético. Fue un jugador indiscutible para Daniel Ibañes en el último ejercicio, disputó 24 partidos, además de haber sido uno de los máximos goleadores del plantel, con 16 tantos.

"Después del amargo final de temporada, lo que más me dolía era no poder continuar en el club. He estado muy contento esta temporada y lo que más me dolía era eso, no poder acceder a la renovación automática por no ascender. Pero bueno, el club me comunicó que quería que continuara y no lo pensé porque esa era mi prioridad", explicó Borja Blanco una vez confirmada su renovación.