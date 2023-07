Bronny James, hijo de LeBron James, estable tras sufrir paro cardíaco cuando se entrenaba

Bronny James, hijo de LeBron James, se encuentra estable y fuera de la unidad de cuidados intensivos tras sufrir un paro cardíaco este lunes cuando se entrenaba en la universidad USC.

"El personal médico fue capaz de tratar a Bronny y de llevarle al hospital. Está estable y fuera de la UCI. Pedimos respeto y privacidad para la familia James y daremos más actualizaciones a los medios cuando haya más información", dijo un portavoz de la familia este martes en un comunicado recogido por el medio de noticias de famosos TMZ y el portal The Athletic.

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0