El Betis Futsal se ha presentado definitivamente en Primera División. Su carta de presentación no fue el debut ante el Inter o la derrota en Zaragoza en un partido que tuvo de cara. Ni siquiera lo fue su primer triunfo ante el Osasuna. Lucha hasta al final y un equipo correoso que jamás se da por vencido. Es lo que se se encontrará enfrente cualquier rival que se mida con el conjunto verdiblanco y ante lo que sucumbió el Industria Santa Coloma (1-2) en el Camp del Ferro. No va de farol el equipo de Juaito Cupim, que lejos de conformarse con un empate para estrenarse a domicilio en la élite, algo que a otro le valdría, fue descaradamente a por el triunfo con el 1-1 y atacando con cinco jugadores de campo (con el portero-jugador) halló el premio a la valentía con un tanto de Burrito que firmaba la remontada en el último segundo, el primer triunfo como visitante y un aviso a la liga: esto es el Betis Futsal.

Fue un final loco a un choque que empezó atenazado, con ambos conjuntos exponiendo poco y más preocupados de no fallar que de hacer daño al contrario. Sin embargo, sobre la pista había tensión ante la ausencia de ocasiones claras, lo que llevó a ambos al descanso con un 0-0, pese a que el cuadro sevillano vivió en el alambre con las cinco faltas cometidas.

No le valía a ninguno el empate y la segunda mitad no tuvo nada que ver con la primera. Ambos equipos arriesgaron más y el conjunto catalán se adelantó en el marcador con un tanto de Drahovsky a pase de Cardona. Pero no tardó en contestar el Betis, que empató por mediación de Rubén Cornejo, que ya marcó ante el Osasuna, en una acción individual. Era el minuto 27 y quedaba mucho tiempo por delante.

El cuadro heliopolitano se hizo con el control del partido y el dominio del baló. Tocaba y tocaba en busca de un hueco, pero los locales se encerraron atrás para salir al contragolpe esperando algún error de los verdiblanco que no se produjo. A balón parado llegaron las mejores ocasiones para el Betis, pero Borja Blanco erró un doble-penalti pasada la media hora de juego. Los de Juanito seguían atacando y fruto de ello dispusieron de otro doble-penalti ya dentro del último minuto, pero Éric Pérez repitió fallo. Parecía que el encuentro se quedaría en tablas, pero no se rindió el conjunto hispalense oliendo la sangre. Con el portero-jugador lo intentó hasta el final y en una buena acción Burrito, en el último segundo logró el 1-2 para presentar a este Betis Futsal en sociedad en la élite nacional.