Sergio Busquets, elegido MVP del Eslovaquia -España

Sergio Busquets, centrocampista de la selección española, reapareció este miércoles 18 días después del 0-0 contra Portugal y fue elegido la 'estrella' del partido de la tercera y última jornada de la Eurocopa 2020 contra Eslovaquia.

El centrocampista del Barcelona, emocionado, destacó el valor de la victoria. "Hoy ha sido un subidón para todos. Éste es el camino. No hemos podido ser primeros, no dependíamos de nosotros, pero nos va a reforzar. El público ha estado muy bien. Lo hemos enchufado desde el inicio, cuando estamos así somos más fuertes. La suerte que no hemos tenido en otros partidos, la hemos tenido en el primer gol", señaló Busquets, que rompió a llorar: "Lo he pasado bastante mal, no sabía si podía volver o no. El grupo es muy fuerte. Nos ha hecho crecer todo esto”. Sobre Croacia, el medio fue optimista. “Conocemos a sus jugadores, a su capitán. Es un rival muy difícil, la subcampeona del mundo, pero a un partido somos difíciles de vencer".

El capitán, aislado por Covid-19 desde el domingo 6 hasta el viernes 17 de junio, cuando dio negativo, fue baja en el primer duelo contra Suecia por ese motivo, fue el descarte en el segundo ante Polonia, al estar recién reintegrado al equipo y no haber completado ningún entrenamiento con el grupo, y este miércoles regresó a la titularidad. Jugó 71 minutos de encuentro.

En ese tiempo, el medio centro corrió 8,30 kilómetros y completó 46 pases, con un 88 por ciento de acierto, según las estadísticas oficiales de la UEFA.