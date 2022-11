El CB Rinconada viaja a Madrid para confirmar el gran inicio

El Club Bádminton Rinconada vuelve a escena en la Liga TOP10 IERDROLA con el claro objetivo de confirmar las buenas sensaciones generadas en el estreno ante el CB Arjonilla, uno de los favoritos para conseguir una de las dos plazas que dan acceso a la fase final del campeonato.

Para ello deberá batir al Grupo ANT Bádminton Paracuellos, un histórico del bádminton español que ha vuelto a la máxima categoría nacional varios años después. Los madrileños sumaron su primera victoria la pasada jornada al batir al Universidad de Valladolid por 2-5 a domicilio, lo que le deja en la cuarta posición empatado a puntos con el cuadro rinconero.

Los de San José de La Rinconada vienen de hacer un soberbio partido, donde el joven francés Thomas Lafourcade sorprendió a todos llevándose el punto final ante todo un Ernesto Bachwitz, uno de los favoritos del ranking nacional. Esta victoria sirvió sin duda para que los rinconeros comenzarán con buen pie y grandes sensaciones, pues Arjonilla es uno de los rivales a tener en cuenta para el campeonato.

El técnico rinconero, Antonio Molina, ha reconocido que "el triunfo de nuestro estreno liguero ha servido para reforzar más si cabe la moral de los nuestros, pues hacía tres temporadas que no empezábamos con victoria en la primera jornada del campeonato, lo que nos hace incrementar nuestras expectativas. La pasada victoria debe ser un revulsivo para seguir mejorando en el juego, siempre con los resultados que deben seguir acompañando según vayan transcurriendo las jornadas. El objetivo ahora es conseguir el primer éxito fuera de casa en una oportunidad para asentarnos en los primeros puestos de la tabla".

La capitana rinconera, Laura Molina, que no pudo estar en el primer envite, advierte de las complejidades que tiene el partido debido a los compromisos individuales que tiene cada jugador rinconero: "La semana será muy dura, pues mucho de nuestros compañeros tendrán que desplazarse desde diferentes puntos de Europa para llegar al encuentro y enfrente tendremos un recién ascendido que ya ha ganado un encuentro de la pasada jornada por lo que no nos podemos fiar. Tiene jugadores que pueden hacerlo muy bien y que pueden jugar cualquier modalidad y sorprendernos. El encuentro será duro y seguramente los componentes del equipo madrileño intentarán hacerse fuerte en su casa. También nos servirá para ver cómo nos comportamos fuera de casa".

El técnico rinconero, además, reconoce que el objetivo principal es no pasar los apuros que se pasó en el Fernando Martín hace dos semanas: "No podemos llegar a un final ajustado como ocurrió en la pasada jornada contra Arjonilla. Debemos aprovechar las modalidades de dobles para buscar una diferencia favorable, pues no nos podemos permitir el lujo de cometer errores en los primeros partidos del encuentro".

La tercera jornada liguera, segunda para el Rinconada, comenzará con el encuentro de los rinconeros ante Paracuellos, el próximo sábado 5 de noviembre a las 17:00 horas en el Polideportivo de Paracuellos del Jarama. Un encuentro que podrá ser visto en directo a través del canal de Youtube de la Federación Española de Bádminton.