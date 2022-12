El C.W. Sevilla cerrará la primera vuelta en Premiá

El CW Sevilla afronta el partido correspondiente a la 7ª jornada del grupo B de la primera fase de la Primera Nacional visitando al CN Premiá. Con este encuentro los hispalenses cerrarán una primera vuelta en la que solo han obtenido por el momento una victoria, pero en la que mayoría de las derrotas lo han sido por un estrecho margen, en cuatro ocasiones han perdido por dos goles de diferencia, e incluso en tres de esos partidos el marcador reflejaba un empate mediado el último cuarto, igualdad que en todos esos casos acabó cayendo del lado de los rivales del Waterpolo Sevilla.

No ha estado, por tanto, lejos el conjunto sevillano de obtener un mayor número de victorias, pero necesita que esos partidos disputados de tú a tú se traduzcan en triunfos para evitar que las posiciones que clasifican para el grupo C en la segunda fase se alejen en demasía. Ese grupo C será en el que se diluciden las plazas del playoff-off de ascenso a División de Honor y además permite alejar cualquier riesgo de descenso.

El rival de esta jornada, el C.N. Premiá cuenta en la clasificación con 3 victorias, conseguidas dos de ellas en los dos partidos que ha disputado como local frente al CW Navarra y CN La Latina. Su tercer triunfo, el único alcanzado lejos de su piscina, lo obtuvieron tras derrotar en la tanda de penaltis al CN Badía después de haber acabado con empate los cuatro tiempos reglamentarios. Ya en la temporada 21/22 coincidieron en la primera fase de la liga de Primera Nacional estos dos rivales, consiguiendo los sevillanos un empate (10-10) en su visita a Premiá e imponiéndose 13-10 en el partido disputado en Hytasa.

El domingo 4 será el turno en este fin de semana para los equipos de categorías del C.W Sevilla, viajando a la piscina José Laguillo los dos equipos cadetes y el juvenil masculinos para enfrentarse al Waterpolo Jerez.