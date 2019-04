Caparrós: "Ha sido una buena inyección"

"Lo más importante es ganar", reiteró Joaquín Caparrós cuando se le recordó que el Sevilla sobrepasaba al Alavés en la tabla clasificatoria. Y es que para el técnico utrerano, el ascenso a la sexta plaza es sólo "circunstancial". Fue su mensaje más concluyente tras el triunfo ante los vitorianos.

"El equipo era consciente de la importancia del partido y del rival al que nos enfrentábamos", expresó en sala de prensa el entrenador, que se mostró "muy contento con los futbolistas y con su capacidad de recuperación" después de caer hace unos días ante el Valencia. En palabras de Caparrós, el encuentro ante el Alavés fue "muy parecido" al que midió a los suyos con el equipo de Marcelino, con la salvedad de que esta vez sí les acompañó el gol. "Hemos conseguido los tres puntos y eso es lo importante", destacó.

"Estábamos en deuda con nuestra gente", continuaba. "Hoy anímicamente ha sido una buena inyección. Y el domingo vamos a tener enfrente a un gran rival”, decía en referencia al duelo ante el Valladolid. Asimismo, Caparrós recalcó que "el equipo tiene muy claro cómo tiene que jugar".

Por otro lado, acentúo la labor de Sarabia corrigiendo a su interlocutor, que preguntaba si el jugador madrileño iba a ser de nuevo importante en el equipo: "Sarabia ya es importante en este Sevilla". El centrocampista firmó un tanto y una asistencia ante el conjunto vasco. "Ha hecho un esfuerzo por aguantar el ritmo después de tanto tiempo parado. Es un chico muy implicado, con mucho compromiso, ya lo conocéis", manifestó Caparrós.

De igual modo, al míster sevillista se le cuestionó por el tener que afrontar el siguiente partido sin Jesús Navas ni Escudero, que vieron la quinta amarilla y no podrán jugar el domingo. "No me gusta lamentarme, son dos futbolistas que no vana estar pero hay otros que están deseosos de aportar".

Caparrós quiso evitar pronunciarse con respecto al derbi, al que ambos jugadores llegarán limpios. "Yo, ahora, a recuperar a futbolistas y a pensar en el partido contra el Valladolid". Y admitió que lo halagó que el Sánchez-Pizjuán corease su nombre. “Eso me gusta, claro que me gusta, a quién no”.