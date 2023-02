Carlos Alcaraz comienza su asalto al nº1 mundial en el Abierto de Argentina

Carlos Alcaraz comienza este martes su camino en este 2023 en el Abierto de Argentina tras perderse el pasado abierto de Australia por una lesión muscular y perder el nº1 del ránking ATP en favor de Novak Djokovic, flamante campeón en Melbourne.

El español conoció los posibles rivales que tendrá que enfrentar para hacerse con su primer título de la temporada en la capital del país sudamericano.

El murciano no tendrá que disputar la primera ronda que se disputó en el día de ayer, al igual que Cameron Norrie, Lorenzo Musetti y Diego Schwartzman por sus condiciones de cabezas de serie.

Los cuatro mencionados, junto al austriaco Dominic Thiem, han presentado el torneo en un acto en el obelisco de Buenos Aires.

And the nation will Tango all night long... 💃🏻🇦🇷@visitargentina 🇦🇷Palacio Tango 💃🏻📸 Sergio Llamera | Argentina Open pic.twitter.com/3czzKT5n6L