Carlos Campano se lesiona y será baja en Cáceres, tercera prueba del Campeonato de España

Carlos Campano no participará en la tercera prueba del Campeonato de España de Motocross en categoría MX1, que se celebrará el 16 y 17 de marzo en Malpartida de Cáceres, debido a una lesión que le impedirá participar en la prueba de este fin de semana.

El piloto sevillano ha sufrido una caída en una sesión de preparación rutinaria con el resultado de fractura de peroné de su pie derecho. Tras las últimas evaluaciones médicas, su lesión no requiere de intervención quirúrgica y, por el momento, deberá mantener reposo absoluto en la zona dañada. Se espera que en las próximas semanas comience con la rehabilitación para volver lo antes posible a los entrenamientos y, del mismo modo, a la competición.

Tras las dos primeras carreras del Nacional 2024, el campeón del mundo de MX3 en 2010 ocupa la tercera posición provisional de la general de MX1.Carlos Campano valoró así la fortuita lesión y el momento en el que llega: "Fue una caída muy lenta entrenando en Utrera con la mala suerte de que me cayó la motocicleta encima. En un primer momento no le dimos la importancia que tenía, aunque a medida que se fue enfriando comenzó el dolor, por lo que tuvimos que ir al hospital. Lamentablemente no podré estar en la próxima carrera del Nacional en un circuito que me gusta mucho como es el de Malpartida de Cáceres. Ahora toca pensar en positivo y comenzar la recuperación lo antes posible para volver con más ganas y fuerzas que nunca".