Carlos Jiménez: "Calidad hay mucha, con trabajo volveremos"

Dos semanas después de que se consumara de forma oficial el descenso a Segunda Nacional masculina del C.W. Dos Hermanas, el entrenador nazareno valora lo realizado por su equipo, que cuatro temporadas después abandona la categoría de plata. Lo hace tras una dura campaña en la que los jóvenes jugadores dirigidos por el debutante Carlos Jiménez pagaron su inexperiencia al sumar sólo un triunfo y los pertinentes tres puntos en su casillero, resultado que les condenaba semanas antes de concluir el curso liguero. A pesar de todo, el futuro se presenta más que prometedor para el club sevillano a tenor del potencial de su cantera. "Volveremos a dar guerra".

-Acaba el curso y con un desenlace no deseado.

-Termina la temporada y con el peor resultado que nos podíamos encontrar. Sabíamos que el descenso era una de las posibilidades, y al final ha sucedido así.

-Pero que era de prever visto lo sucedido durante la temporada.

-Antes de empezar la competición sabíamos y teníamos asumido que era una de las opciones con más probabilidades, y al final desgraciadamente hemos tenido ese resultado. Conforme iban pasando las jornadas se iba confirmando la situación.

-Sin duda el equipo ha pagado la regeneración de la plantilla.

-Ha sido una de las claves este año. El cambio generacional, tanto en los jugadores como en el banquillo, ha afectado mucho al equipo. Hay una generación muy buena y muy joven entrando en el primer equipo, así que cuando estén un poco rodados y tengan esa experiencia que les falta, estamos seguros que van a dar mucho que hablar.

-Ha sido por tanto una etapa de aprendizaje.

-Es lo más importante que podemos sacar positivamente de este curso: cada partido, cada minuto, cada balón... han servido de aprendizaje, tanto para los jugadores como para mí, como entrenador.

-A título individual, ¿cómo valora su primera experiencia al frente del equipo absoluto?

-La experiencia, si miro los resultados, pues no es la deseada, pero mirando más lejos he de decir que he disfrutado mucho con el equipo. Es muy gratificante ver que los chavales te escuchan y quieren seguir aprendiendo, aunque las cosas se pongan grises. Es una visión distinta la que estoy viviendo tras tantos años de jugador. A día de hoy valoro mucho más a todos los entrenadores que he tenido y de los cuales he aprendido todo lo que sé de este deporte. Sólo quiero seguir aprendiendo y seguir creciendo junto a estos jugadores para llevarlos a donde nos merecemos y se merece este club estar.

-Los frutos deben recogerse pronto…

-Seguro que sí. Este equipo ha demostrado ya este año que tiene potencial para estar en Primera. Ganamos la Copa de Andalucía en octubre y hemos plantado cara a muchos equipos, poniéndoles las cosas difíciles en la primera vuelta. Calidad hay mucha. Con trabajo y esfuerzo volveremos a nuestro sitio.

-Está claro que hay cantera y una base sólida en Dos Hermanas.

-Siempre hemos sacado buenos jugadores en la cantera. Hay niños con muy buena calidad en todas las categorías, deseando tener una oportunidad y demostrando su valía cuando se les ha dado. Eso es fruto del trabajo realizado en todas las categorías, no sólo este año, sino desde hace bastantes temporadas.

-Por delante, ¿qué tienen ahora?

-Pues nos queda la fase final del Campeonato de Andalucía y la Copa de Andalucía juvenil, además del Campeonato de España juvenil, en el que estoy seguro que haremos un gran papel.

-Un aviso.

-Estamos sembrando las semillas y pronto recogeremos los frutos y volveremos a dar guerra.