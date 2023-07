Carlos Rodríguez: "Ni me creo todavía haber ganado en Morzine"

El granadino Carlos Rodríguez (Ineos) se impuso en una de las etapas reinas del presente Tour de Francia, con subida al Joux Plane y meta en Morzine, con 12 kilómetros de bajada final en los que se lanzó en busca de un triunfo histórico para el ciclismo español, andaluz y granadino.

"Ha sido un día de sufrir desde el principio, pero ha merecido la pena al final. No me creo todavía haber ganado aquí", comentaba el de Almuñécar en TVE, agradeciendo el trabajo de su equipo: "Lo he conseguido gracias al trabajo de todo el equipo, que ha estado de 10 hoy y todos los días".

Sobre la etapa, en la que sufrió un poco en la ascensión final, el andaluz aseguró en que se centró "en hacer la mejor carrera posible". "Las sensaciones no eran las mejores y un pinchazo al inicio del Col de la Ramaz lo complicó todo, pero pude recuperar el terreno perdido. Después en el Joux Plane Plane tuve ritmo y en el descenso fui a tope", explicó.

Ahora Carlos Rodríguez, de 22 años, es ahora tercero en la general, con un segundo sobre el australiano del Bora Jai Hindley, uno de los afectados por la montonera al inicio de la jornada. "La idea era intentar hacer la mejor etapa posible buscando el podio o no. No sé si le habrá afectado la caída a Hindley, que ha perdido tiempo en meta. Espero no haberle sacado este tiempo por la caída y le deseo una buena recuperación para tener una bonita lucha hasta París".