Cerrados a la plena felicidad

VIVIMOS un tiempo en el que abundan las ocasiones para una pregunta inquietante, la de ¿soy o no soy de los nuestros? Un tiempo en el que se entremezclan cuestiones muy dispares y que se da más de la cuenta en el proceloso fútbol según Sevilla. Un tiempo en el que no cabe el disfrute absoluto, pero en el que sí habita con frecuencia la desazón. Y es éste un ingrediente culinario que rara vez falta a la hora de que hiervan los peroles.

Ha terminado el curso, eso ha hecho acto de presencia y ni el temporadón del Betis ni el clamor de lo conquistado por el Sevilla en Budapest han logrado que se afronten las vacaciones con alegría. Lo lógico es que el asueto fuese placentero y que la tertulia en la hamaca o en el chiringuito versase sobre el buen papel realizado o rematado por el equipo de cada uno. Pero no, parado el fútbol en la yerba surgen las luchas más o menos intestinas que lo emponzoñan todo.

En casa del heptacampeón continental ha aparecido el fantasma accionarial y la posibilidad del vuelco en la gobernanza se ve ya como algo inevitable. Y a ese chino en el zapato de la postura de Monchi se une la presencia del presidente que sacó al Sevilla de la nada. Monchi y José María del Nido Benavente deben ocupar los insomnios de Pepe Castro mediante unas pesadillas interminables y todo con La Séptima recién conquistada, conque a ver quién me compra este misterio.

¿Y en la otra acera, qué me dice de la otra acera? Planteada la ampliación de capital como el camino más recto para el arreglo económico, desde el accionariado espectador se ataca la idea de forma contundente. El lógico afán de que continúe el Betis de Pellegrini se contesta con lo de seguir una economía de guerra que pueda llevar al club no a ganar una Copa y estar en Europa sino a ir dando bandazos hasta el próximo descenso. Lo dicho, no cabe la felicidad plena.