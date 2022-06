Chiellini anuncia su fichaje por Los Ángeles FC

El defensa italiano Giorgio Chiellini anunció este lunes su fichaje por el equipo estadounidense Los Ángeles FC, al que llega como agente libre.

The Next Chapter (El próximo capítulo), publicó el ex del Juventus en su cuenta oficial de Twitter. Un mensaje que acompañó de un vídeo vestido con la ropa oficial de su nuevo club para confirmar lo que era un secreto a voces: su llegada al fútbol estadounidense de la mano de Los Ángeles FC.

Chiellini se despidió el pasado mes de mayo del Juventus después de 16 temporadas en las que el carismático defensor ha sido uno de los jugadores más prolíficos de la historia del club, habiendo levantado nueve veces el Scudetto (2012-2020) -de manera consecutiva-, cinco Copas de Italia y otras cinco Supercopas de Italia.

Además, el nuevo jugador de la MLS estadounidense, se despidió de la selección italiana de la que era capitán con un sabor amargo tras la derrota ante Argentina en la Finalissima pero con el gran recuerdo de la EURO 2020 que levantó en el Estadio de Wembley tras imponerse a Inglaterra.