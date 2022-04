Cita con todo por decidir

El Barcelona, que mostró una versión desmejorada de su juego en el empate (1-1) de la ida de los cuartos de final de la Liga Europa contra el Eintracht Fráncfort, espera reencontrarse con su mejor fútbol en la vuelta que se disputa hoy en el Camp Nou con la clasificación para las semifinales de la competición por decidir.

Los alemanes, que pusieron contra las cuerdas al conjunto de Xavi Hernández en el Deutsche Bank Park, afrontan el partido de sus vidas y sus aficionados acudirán en masa al feudo azulgrana. No obstante, el Barça parte como favorito para hacerse con un billete para las semifinales de la segunda competición europea. La última vez que alcanzó esta ronda fue en el curso 2000-01, cuando cayó en semifinales ante el Liverpool en la entonces nombrada Copa de la UEFA. Para volver a estar presente entre los cuatro mejores de la Liga Europa, Xavi podría contar con tres novedades: Depay, Dest y Piqué. Los dos primeros recibieron este miércoles el alta médica de sus respectivas lesiones y entraron en la convocatoria. En la misma también está Piqué, que tuvo que ser sustituido en el primer tiempo del partido de ida y no jugó ante el Levante por una tendinopatía del aductor largo de la pierna izquierda. Pero el central aún no ha recibido el visto bueno de los médicos y es duda.

No estará, en cambio, a disposición de Xavi el delantero Ansu Fati. Su reaparición tras la lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo aún deberá esperar un poco más. Además de la ausencia de Ansu Fati, Xavi tendrá ante el Eintracht las bajas seguras por lesión de Sergi Roberto y Umtiti. Daniel Alves tampoco estará disponible al no haber podido ser inscrito en la Liga Europa.

Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Gavi y Eric García están apercibidos de sanción y, si vieran una tarjeta amarilla ante el Eintracht, se perderían el partido de ida de las semifinales en caso de clasificación del equipo azulgrana, que quiere vivir una gran noche europea. Por su parte, el Eintrach viene de perder en la Bundesliga 1-2 ante el Friburgo, actualmente quinto clasificado. La derrota fue desafortunada en la medida en que durante buena parte del partido el Eintracht pareció tener el control y tuvo más disparos a puerta. Sin embargo, el partido puso en evidencia una de las cosas que más incomodan al Eintracht que es la obligación de tener que dominar el juego ante un equipo replegado, algo que probablemente no se encontrará en Barcelona.

Además de la baja del defensa brasileño Tuta por sanción -acabó expulsado en la ida- el Eintracht llega con la duda del centrocampista Djibril Sow por problemas de rodilla por los que tuvo que ser sustituido en el partido contra el Friburgo. La baja de Tuta puede ser cubierta por Almany Touré, que entró en la ida para reforzar la defensa tras su expulsión, o por el japonés Makoto Hasebe.

Hasebe es un jugador que suele tener más minutos y es más experimentado pero su ingreso implicaría desplazar a Martin Hinteregger a la derecha de la línea de tres defensas. En caso de que Sow causara baja, su relevo más probable sería el capitán Sebastian Rode. Salvo estas dudas, es poco probable que el entrenador Oliver Glasner haga cambios con respecto al equipo de la ida. Así se presenta este interesnte choque en Barcelona con todo por decidir.