Clarke se regala 'la Roubaix' del Tour y Van Aert salva el amarillo

Pogacar: "Esta etapa me da más motivación"

El esloveno Tadej Pogacar aseguró que la etapa de los adoquines en el Tour de Francia le permitió mejorar su posición en la carrera y eso le da más motivación.



"Ha sido un buen día para mí, no he tenido mala suerte, me sentía bien en los pavés, en el final he estado fuerte y he podido dejar a los otros favoritos, he acelerado, me sentía bien", señaló el ganador de las dos últimas ediciones del Tour, que ahora es cuarto de la general con ventaja respecto a todos los candidatos al título en París.



El ciclista del UAE ha sido el más fuerte de entre los favoritos en las dos citas importantes de lo que va de Tour, la contrarreloj inicial en Copenhague y la etapa de los "pavés".



"Eso me da confianza, es un plus de motivación. Tengo buenas sensaciones físicas. Pero ahora tengo ganas de que llegue la montaña. Esta etapa es un poco diferente, los adoquines y la contrarreloj no son mis especialidades, pero he sabido aprovecharlas", indicó.



Pogacar, que participó en el Tour de Flandes, señaló que la etapa de este miércoles tenía la dosis justa de adoquines y que más "sería demasiado". "La Roubaix no es para mí", comentó.