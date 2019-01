Las ‘Cocos’, receta de una reacción

Las Cocodrilas debutaban esta campaña en la máxima categoría del rugby nacional y nadie esperaba un camino de rosas. Sin embargo, un mal arranque encendió las alarmas y generó muchas dudas, pero el equipo enderezó su trayectoria y ahora la salvación es un objetivo real que se atisba en el horizonte. Cuatro victorias en los últimos cinco partidos han levantado la moral. Una racha prodigiosa que hace creer en la permanencia para el Universitario de Sevilla. La labor no fue fácil, ¿Cómo se ha logrado? ¿Cuáles son las claves?

Manu Sobrino, entrenador del conjunto hispalense, tocó un resorte clave. “El principal cambio respecto a la primera vuelta fue, sin duda, el factor mental. Las chicas se dieron cuenta de que este grupo puede jugarle de tú a tú a cualquier equipo de la categoría y así lo lleva demostrando varios encuentros. Esos mismos partidos que al principio de la temporada, a pesar de que competíamos bien, se nos escapaban por falta de experiencia y de madurez, ahora nos los estamos llevando. La intensidad de los entrenamientos y el dominio del sistema de juego está siendo fundamental para esta evolución, así como el poder contar con un equipo de fisioterapia y recuperación puntero.Esto nos está permitiendo contar esta campaña con el menor porcentaje de lesionadas de los últimos años, precisamente en la temporada con más exigencia”, argumentó.

La recuperación de deportistas es un proceso largo y tedioso que puede complicar la composición de las convocatorias a cualquier entrenador. Las de rugby son muy extensas (desplazan a 23 jugadores), por lo que la plantilla debe tener al menos 50 efectivos y es necesario contar con un filial.

“Tenemos la suerte de que este año hemos crecido mucho en el número de fichas, rozando las 70”, comenta Mariola Rus, presidenta del club, que añade: “Pero no todas están en disposición de jugar en División de Honor. Muchas son muy bisoñas, tienen que coger rodaje, y por eso poder recuperar en un tiempo rápido a las jugadoras del primer equipo toma una importancia clave”.

Iberian Sportech pone a disposición del club el ‘Game Ready’, máquina de última generación

Ana Martín Rizo es la principal fisioterapeuta y recuperadora que acompaña al equipo en todos los partidos. Es una de las profesionales de En Movimiento, uno de los patrocinadores que este año tienen las Cocos. Es, además, ex jugadora del equipo, un plus a la hora de tratar a sus pacientes. “Con el salto de categoría se ha notado una mayor exigencia física. El trabajo de prevención, con entrenamientos complementarios, y el llevar un control exhaustivo de todas las jugadoras ayuda a que el proceso de recuperación entre partidos sea óptimo”, explica.

Pero no sólo la fisioterapia es parte del proceso de recuperación. Otro de los patrocinadores de la entidad, Iberian Sportech, pone a disposición de las Cocodrilas el sistema Game Ready, un equipo de última generación usado en el deporte profesional que combina frío y compresión ayudando a reducir de manera eficaz los procesos inflamatorios. “Como gente de rugby que somos, quisimos ayudar a las Cocodrilas en su estreno en la máxima categoría, siendo conscientes de que podíamos acortar los tiempos de recuperación de las jugadoras, con esta herramienta”, señaló Leandro Fernandez Aramburu, antiguo jugador del CAR y el Ciencias y CEO de Iberian Sportech, que añadió: “Hay veces, y esto lo he vivido en primera persona, que las jugadoras tienen tal inflamación que no pueden entrenarse ni pueden ser tratadas, por lo que procuramos que se recuperen antes. A día de hoy, cuando veo a jugadores de rugby recuperarse con Game Ready me pregunto: ¿dónde estaba esta máquina cuando jugaba yo?”.

La unión de todas estas piezas, el trabajo técnico y táctico, el disponer de fichas suficientes y de garantía y el compromiso de los patrocinadores están permitiendo a las Cocodrilas darle la vuelta a la temporada.