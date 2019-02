Las Cocodrilas, a por el broche

La derrota del pasado domingo de las Cocodrilas ante el colista Hortaleza (17-15) de la División de Honor empañó un hecho relevante que tuvo lugar a la finalización del último encuentro de la jornada de la Liga Iberdrola. Y es que matemáticamente el Universitario de Sevilla selló la permanencia en la División de Honor con la derrota del Olímpico Pozuelo ante el Majadahonda (24-12) a falta de una jornada para la conclusión de la liga regular.

"El haber conseguido la salvación matemática es un gran éxito, algo complicado de predecir hace poco más de dos meses", destacó Manu Sobrino, entrenador del equipo, para quien "el balance, teniendo en cuenta la evolución en el juego del grupo y resultados durante la temporada, es muy positivo". "Nos queda la espina del partido del otro día contra Hortaleza, en el que ganando nos hubiésemos asegurado los play off. Aun así, ese partido es fiel reflejo de lo dura que es la competición, en la que cualquier equipo te puede ganar si no tienes un buen día y no estás al 110% los 80 minutos, algo que a mi juicio le da más mérito aún a lo conseguido esta temporada", afirmó el preparador sevillano.

En la misma línea se expresó la presidenta del club, Mariola Rus, para quien "era el objetivo marcado". "Aunque algunas como yo aún soñamos con meternos en las eliminatorias por el título, pero hemos de estar muy contentos con lo conseguido", añadió.

La derrota ante el colista empañó el éxito de lograr la salvación con antelación

Para Álvaro Doctor, director técnico de la entidad, hay más objetivos que se han cumplido. "No sólo ha sido la permanencia, sino también el desarrollo del segundo equipo y de sus jugadoras, alguna de las cuales ha llegado a competir en la máxima categoría, pero también el avance de los equipos de cantera. Tenemos ya diez jugadoras que el año que viene se incorporan al filial de las Cocos. Es increíble ver cómo el tirón del primer equipo hace que florezcan nuevas niñas en las categorías inferiores del club", explicó.

"Queda un partido en casa contra Cisneros – continúa Sobrino–, quizás el equipo que mejor rugby hace de la categoría, en el que lo vamos a dar todo en la Cartuja para acabar con buenas sensaciones y conseguir, por qué no, un resultado que nos permita alcanzar la cuarta plaza plaza y clasificarnos para las semifinales, un éxito que sería histórico".

"Ahora hay que hacer que el partido contra Cisneros sea una fiesta", destacó Rus, "y si es posible ganarlo". "Y sobre todo empezar a preparar la temporada que viene. Hay que buscar nuevos patrocinadores y renovar el apoyo de los que nos han acompañado esta campaña, seguir recabando el apoyo público que hemos tenido y prepararnos aún mejor que este año", finalizó.