Las Cocodrilas, "tranquilas" a la espera de que hable la Federación

Mariola Rus, presidenta del Corteva Cocos, que está pendiente de disputar la semifinal de la Liga Iberdrola de rugby femenino, afirmó que están "tranquilas" a la espera de que se adopte una decisión sobre la reanudación o no de un campeonato que está "aplazado, no suspendido".

La dirigente del equipo sevillano de las Cocodrilas, dijo que, por el momento, la Federación Española (FER) ha acordado el aplazamiento de la liga y la constitución de "una comisión con jugadoras, entrenadores y algunos directivos para evaluar la situación". Explicó que en su última sesión telemática se decidió "no suspender nada" y volver a reunirse el 30 de abril, si bien, en principio, "se pretende que se juegue el play off", así como "lo que queda" para decidir "ascensos y descensos".

"Estamos tranquilas. Hemos sido primeras en la liga regular. De no jugarse los play off, me imagino que seríamos campeonas. La otra opción que se ha barajado es una temporada en blanco, hacer como que no hubiera pasado nada, aunque creo que no va a ocurrir. En el peor de los escenarios jugaríamos a final de junio”, manifestó Rus.

Tres sanitarias y una piloto de las Cocodrilas siguen en sus empleos y expuestas al Covid-19

La dirigente andaluza, que participó como jugadora en dos Mundiales con España, expresó, no obstante, su voluntad de "no jugar más", porque "en la situación actual", desencadenada por la pandemia de coronavirus, "el rugby pasa a un segundo plano". "Lo más importante es la salud y la seguridad de las jugadoras", añadió.

En el caso de las integrantes de la plantilla, precisó que "hacen todos los días un entrenamiento físico conjunto" desde casa y "sin tocar el oval". Rus indicó que "todas las chicas están bien", las extranjeras en sus países y "la mayoría está en casa, excepto tres sanitarias y una que es piloto, que están trabajando y lógicamente" viven "un poco más expuestas" al Covid-19.