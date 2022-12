El Colegio Santa Ana da la bienvenida a la Copa Colegial 202 con Txemi Urtasun, Nacho Romero y Ana Flores

La Copa Colegial 2023 comenzará el próximo mes de enero en las 9 sedes de toda España que forman la competición, que tendrá su cierre en el mes de mayo con la disputa de la Fase Final Nacional que se celebrará, como la pasada edición, en L'Alquería del Basket de Valencia.

Para María Isabel Gómez González, directora pedagógica de Educación Secundaria y Bachiller del Colegio Santa Ana, el agradecimiento es eterno. "Quiero daros la bienvenida a vuestra casa. Gracias a todos por habernos elegido. Es un motivo de orgullo ser sede de la presentación de estos 10 años en Sevilla, porque el colegio ha sido, sigue siendo, y será, cantera de mucho baloncesto de los que estáis, o estaréis, en un futuro en la Copa Colegial".

El evento no se lo han querido perder figuras del mundo del baloncesto de la importancia de Txemi Urtasun, Ana Flores o Nacho Romero, presentes en un día tan señalado y que han sido protagonistas de la presentación junto al presidente de la Fundación Baloncesto Colegial, Alberto López-Ribé, quien declaraba que "se cumplen 10 años de Baloncesto Colegial en Sevilla. Aún te acordarás de aquel café Gabriel Cepeda en Madrid. No tengo más que palabras de agradecimiento. El baloncesto ayuda a fomentar labores de crecimiento en las personas". En palabras de Txemi Urtasun, Embajador de la Copa Colegial Sevilla, "hablando en primera persona, pero también por Nacho y por Ana, para nosotros es un orgullo estar aquí representando una iniciativa como esta. Nos trae muchos recuerdos. Aconsejaros que disfrutéis mucho, suerte en la competición, y espero veros a todos en L'Alqueria del Basket". También ha habido tiempo para los más jóvenes, representados por los equipos de Copa Colegial del colegio Santa Ana, que han desarrollado una breve y divertida competición de la que han sido partícipes los jugadores y ex jugadores profesionales.

La Copa Colegial, el mayor evento colegial de baloncesto de España que se disputa en nueve sedes de distintas ciudades. Los equipos participantes defienden los colores de su colegio, representando a todos sus compañeros. En la Copa Colegial no sólo participan y dan espectáculo los jugadores que saltan a la cancha.

Equipos de animadoras, mascotas colegiales que no paran de animar a sus equipos, y por supuesto seguidores colegiales, que, con los colores de su colegio, llenan de espectáculo las gradas y convierten cada partido de la Copa Colegial en algo inolvidable. Y todo esto, enmarcado en el proyecto "Basketball is education" que reivindica el papel educativo del baloncesto. La cultura del trabajo en equipo o el juego limpio son algunos de los valores que se promueven con su práctica.