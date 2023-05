Complicada solución la del ‘Caso Vinícius’

ENQUISTADO en el meollo de LaLiga, el Caso Vinícius lleva camino de emponzoñar no sólo el fútbol sino una sociedad que ya está suficientemente emponzoñada. Y el problema se agranda cada vez que el fantástico futbolista sale a escena lejos del Bernabéu. En el Bernabéu, Vinícius es el bueno de la película que sufre la virulencia de los contrarios; lejos se convierte en el temible malvado que puede dañar a los locales y de ahí el lío.

Antier en Mestalla tocó fondo el asunto; o mejor aún, ojalá haya tocado fondo y que esos lamentables comportamientos de la grada no vuelvan a repetirse. Y no son nuevos esos comportamientos, ni muchísimo menos, pero en estos tiempos se consideran más graves que antaño. El racismo es algo que se persigue hogaño con firmeza y hasta el punto de que no más parece que algunas veces da la impresión de que los asistentes son miembros del Ku Klux Klan o algo parecido.

¿Pero por qué la figura del extraordinario futbolista carioca es más acosada que otros de su etnia? Indiscutiblemente por dos causas. La primera es por el miedo que mete en las hinchadas rivales y la otra es porque no está exento de culpa el propio futbolista. Su extravertido comportamiento alimenta los bajos instintos de gente de baja estofa y ni siquiera los esfuerzos que hacen en su vestuario, desde Ancelotti al último utillero, para que se deje de histrionismos hacen efecto.

Vinícius goza del fervor de todo el fútbol, que incluso desde allende las fronteras surgen voces de apoyo, pero tiene el asunto mal arreglo. Tampoco puede exigírsele al Real Madrid que sólo utilice en el Bernabéu y ni siquiera se aseguraría un comportamiento civilizado de los hinchas con un cambio de actitud del jugador. Imagino que hacer que Vinícius se deje de histrionismos gestuales es tarea tan complicada como conseguir que la educación reine en los estadios.