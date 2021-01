El Coria CF regresó cuando parecía tocado. El equipo de Fernando Cepeda, que no competía desde que perdía dolorosamente en el estadio Guadalquivir por una goleada ante el Castilleja (0-4) se convirtió en el único equipo sevillano capaz de conseguir los tres puntos en la jornada en el grupo X de Tercera División.

Con varios de sus últimos fichajes en su once inicial, los ribereños, que no jugaban desde diciembre por situaciones de Covid y por descanso competitivo, doblegó a un rival directo como el Pozoblanco con un tanteo de 3-1. Con Gordillo, Owono y Gerardo, tres de los últimos fichajes, en el once inicial, los corianos vencieron con tantos del propio Gerardo, David Feito de falta y Misfutt.

En este mismo grupo el gran petardazo lo dio el Utrera, un aspirante al play off de ascenso que permitió al colista sumar su primer triunfo. La Palma, con un tanto de Iraola (0-1), sorprendió al equipo de Jesús Galván, que no aprovechó el pinchazo de todos sus rivales en la zona alta. El líder Ciudad de Lucena empató ante el Córdoba B (2-2) y el San Roque de Lepe hizo lo propio en casa ante el Sevilla C (1-1). Abeledo, de penalti, salvó un punto además para los onubenses, que iban a perder con un tanto del sevillista Capitas.

En Castilleja de la Cuesta el equipo de Alejandro Ceballos sumó un punto con sabor a mucho más al hacerlo con diez jugadores por expulsión de Armenta ante el Puente Genil (1-1), tercero de la tabla. Los locales igualaron de penalti por medio de Wojcik e incluso vieron cómo al hispano-polaco le era anulado otro tanto por un ajustado fuera de juego.

En el subgrupo A, tras la derrota este sábado del Antoniano ante el Xerez CD, tampoco corrieron mejor suerte la Lebrijana y el Cabecense. Los de José Antonio Asián siguen en plena mala racha y cayeron en casa ante el Rota (0-1), mientras que los de Rogelio Sánchez sumaron un insuficiente punto en Conil, donde se adelantaron con un gol de Manu (1-1).

Tercera División (resultados)

Subgrupo A

Conil-Cabecense (1-1)

Xerez CD-Antoniano (3-1)

Lebrijana-Rota (0-1)

Arcos-Xerez DFC (1-1)

Ceuta-Los Barrios (2-3)

Subgrupo B

Castilleja-Puente Genil (1-1)

Utrera-La Palma (0-1)

Coria-Pozoblanco (3-1)

Córdoba B-Ciudad de Lucena (2-2)

San Roque Lepe-Sevilla C (1-1)

Descansó: Gerena