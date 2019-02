Derbi madrileño con la salvación de fondo

El Rayo Vallecano y el Leganés se miden en Vallecas pugnando por una victoria que podría ser muy importante para lograr la permanencia para cualquiera. Ambos conjuntos arrancan la jornada empatados a 23 puntos y con el 1-0 de la ida en la cabeza.

Para los locales la cita llega en un momento dulce pues sólo el Barcelona ha sumado más que los madrileños (13 puntos) si se toman como referencia los últimos cinco partidos previos a esta jornada. Entre las claves para esa dinámica se encuentran la apuesta por una defensa de cinco jugadores que está siendo muy efectiva y el acierto goleador de Raúl De Tomás, autor de cinco de los últimos nueve tantos del equipo.

Para ayudarle en las tareas ofensivas el club fichó al argentino Di Santo, una de las cuatro incorporaciones emprendidas por la entidad junto a la de Mario Suárez, Catena y Uche Agbo, quien aún no ha llegado y no ha podido entrenarse. En cambio no siguen Chechu Dorado y Álex Alegría tras marcharse al Zaragoza y al Sporting, respectivamente. Además tampoco estará disponible el francés Kakuta, quien no se entrenó los últimos días como consecuencia de un proceso febril y que también estuvo cerca de abandonar el equipo rumbo al Amiens francés, así como el lesionado Elustondo. Se suman a la lista de ausencias, por sanción, Santi Comesaña y Bebé.

En cuanto al Leganés se ha marcado como uno de los objetivos de la segunda vuelta mejorar sus prestaciones a domicilio después de ganar sólo un partido como visitante, en Valladolid, esta campaña. En-Nesyri apunta de nuevo a titular junto al danés Braithwaite, pues Carrillo parece no haber superado los problemas físicos que arrastra desde la victoria contra el Huesca.