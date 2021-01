El CAR Coanda cayó derrotado ante Pozuelo Rugby Unión por 0-35 en San Pablo.

Los madrileños salieron al campo mucho más enchufados que los sevillanos. Prueba de ello, es que en el minuto 17 los locales ya llevaban tres ensayos en contra perdiendo en las melés, touches... Así, el equipo arlequinado, incluso, con el viento a favor en esta primera parte, tuvo pocas posibilidades de competir.

En la segunda parte, aunque el CAR Coanda se recompuso un poco y fue mucho más igualada, el Pozuelo siguió imponiendo el juego con buen ritmo, una muy buena delantera y una línea de tres cuartos muy rápida.

"Independientemente de que Pozuelo ha demostrado que es un equipo superior a nosotros, no salimos concentrados y hemos cometido errores de placajes que normalmente no tenemos. A partir de ahí, el partido nos ha costado bastante”, señaló José Ignacio Moreno, entrenador del CAR Coanda, quien se quedó con el importante cambio de actitud en la segunda parte: "Los jugadores que salieron del banquillo lo hicieron bastante bien. En el segundo tiempo hemos estado a punto de ensayar varias veces, pero no lo hemos conseguido. Me voy con la sensación de que hemos sido capaces de reaccionar".

La próxima cita, contra CD Arquitectura, será el próximo sábado, 6 de febrero, en el Complejo Deportivo Hortaleza, encuentro que se aplazó el pasado 10 de enero por el temporal Filomena. Los sevillanos siguen novenos con 12 puntos.