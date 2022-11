Desalojado del Irán-Estados Unidos un aficionado por portar el brazalete arcoíris

El Mundial de Qatar sigue dejando imágenes poco edificantes sobre la choque cultural, como la prohibición de beber cerveza de forma normal pero no total, y la adaptación obligada de los visitantes a las costumbres en este país árabe donde los derechos fundamentales están bajo sospecha y donde la FIFA no ha permitido a las selecciones reivindicar el colectivo LGTBI con brazaletes arcoíris, tumbando así el movimiento One love.

Precisamente en el Irán-Estados Unidos, un aficionado ha sido desalojado de la grada por cuatro agentes que velaban por la seguridad del estadio Al Thumama, en Doha.

🚨Desalojado un aficionado estadounidense de las gradas del estadio por llevar un brazalete arcoíris 🏳️‍🌈 en el #IRN - #USA #MundialQatar2022 #QatarWorldCup2022 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/HSWncWJ9GX — Raul Granado (@Raul_GranadoOCR) November 29, 2022

El aficionado portaba una camiseta de la selección de Estados Unidos, con el dorsal 99 bajo el lema Problems. Después de ofrecer una relativa resistencia en la idea de exhibir el brazalete arcoíris en su brazo izquierdo, el espectador, presuntamente un ciudadano estadounidense, ha abandonado con normalidad el recinto.

El lunes un espontáneo saltó al estadio Lusail Stadium en el partido que estaban disputando Portugal y Uruguay con una bandera y dos mensajes reivindicativos.

En su debut, la formación de Alemania se tapó la boca como protesta por la prohibición de la FIFA de portar el brazalete arcoíris, bajo advertencia de sanciones a sus futbolistas. Y la FA también ha denunciado públicamente por qué el capitán Harry Kane renunció a portarlo ante las amenazas del organismo que preside Gianni Infantino, que criticó al inicio del torneo la "doble moral de Occidente".