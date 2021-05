Desavenencias que traspasaron fronteras

Situaciones semejantes con el fútbol como oscuro objeto de discordia. Así como en España la bicefalia que conforman Federación Española y Liga Profesional apenas se ponen de acuerdo en algo, en Europa más de lo mismo. Y el fútbol, tan sólido, tan aparentemente construido con material indestructible, parece que lo aguanta todo, pero no se sabe hasta cuándo ese material tan consistente resistirá con tantos embates como recibe.

La relación entre Rubiales y Tebas parece haber hecho una metástasis que traspasó fronteras para hacerse internacional. De esta manera, resulta que el italo-suizo Gianni Infantino y el esloveno Aleksandr Ceferin llevan la misma senda, con la polémica Superliga como excusa para los desacuerdos. Comoquiera que el presidente de la UEFA se ha puesto abiertamente en contra de esa competición, el de la FIFA mira hacia otro lado y ahí ven el asidero Florentino y compañía.

El abogado italo-suizo y su colega esloveno no se ponen de acuerdo. La FIFA por un lado y la UEFA por otro, con lo que la sensación es de una inestabilidad que no se sabe si será soportable para ese fútbol tan aparentemente sólido. Particularmente creo que Ceferin lleva razón y que al fútbol no se le puede quitar la esencia popular. La creación de una competición sólo para ricos no es de recibo y creer que sólo crean proselitismo esos acaudalados es una falacia.

El secreto de que un pueblo vaya detrás de un equipo de forma incondicional es porque ve más que posible que los suyos derroten al Madrid. Sin esa carga azarosa, el fútbol se queda en bastante menos. No le veo futuro a ese fútbol elitista en el que los compartimentos son estancos, de ahí que crea más en la postura de Ceferin que en la de Infantino como igualmente estoy más de acuerdo con Tebas que con Rubiales, pero hay que ver cómo todo lo malo se contagia.