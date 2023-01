Así van los dieciseisavos de la Copa del Rey | El Real Madrid impone la lógica en Cáceres

El Real Madrid no tuvo problemas para pasar a los octavos de final de la Copa del Rey al imponerse en un abarrotado Príncipe Felipe al Cacereño, equipo de Segunda RFEF que no pudo resistir la mayor calidad de las estrellas merengues, que alinearon un once potente que combinó titulares como Rodrygo, Tchouameni o Militao con jugadores menos habituales como Dani Ceballos, Hazard, Odriozola, que se retiró lesionado, o el meta Lunin.

Pese a que el Cacereño opuso resistencia y llevó la iniciativa en algunos tramos del partido, una genialidad de Rodrygo decidió a los 70 minutos de juego, con un recorte en el área y un precioso disparo.

La gran sorpresa la dio el Ceuta, entrenado por el sevillano José Juan Romero, que eliminó a un Primera como el Elche. Un tanto de penalti convertido por el ex sevillista Rodrí Ríos valió el pase del equipo caballa, ascendido este año a Primera RFEF. Los ilicitanos pagaron también la expulsión de Tete Morente en la segunda parte.

Otro equipo de Primera que cayó fue el Rayo Vallecano, incapaz en El Molinón ante el Sporting, que ganó con doblete de Milovanovic. Igual que el Getafe, que cayó ante el Levante en el último minuto antes de ir a la prórroga (3-2).

El Villarreal tampoco tuvo problemas para pasar su eliminatoria ante el Cartagena (1-5). Los de Quique Setién, no obstante, tuvieron que remontar ante el equipo murciano, que se marchó al descanso ganando gracias a un tanto de Pablo Vázquez para los murcianos. Pero en la segunda parte el equipo che fue un ciclón y pasó por encima de su rival con tantos Álex Baena (49’), Danjuma (56’), Morales (61’), Chukwueze (85’) y Capoue (90’).

Por su parte, el Valencia se impuso en el duelo regional ante La Nucía (0-3) en un partido sin sorpresas y en el que ya mandaba a los tres minutos de juego. Justin Kluivert adelantó a los de Gattuso, que después pusieron más tierra de por medio con tantos de Moriba (30’) y Hugo Duro (71’).

El único partido de esta ronda de dieciseisavos con dos equipos de Primera se resolvió en la prórroga, en la que el Espanyol derrotó al Celta por 3-1 después de acabar el tiempo reglamentario con empate a uno. Y eso que Paciencia adelantó a los vigueses, pero Puado empató. Ya en el tiempo extra, Darder (97’) y Melamed (118’) metieron a los barceloneses en los octavos de final.

Hoy llega el turno para otros de los grandes, como el Barcelona, que visita al Intercity, y el Atlético de Madrid, en un duelo con sabor añejo en Primera en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. El Sevilla, por su parte, mide sus fuerzas con el Linares Deportivo.