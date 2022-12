Dinamarca y un autoboicot con una nota que llegó a las manos equivocada

Este Mundial de Qatar está dejando muchas curiosidades e intrahistorias de todo tipo. Lo ocurrido el pasado miércoles en el decisivo encuentro entre Australia y Dinamarca, que clasificó a los oceánicos y apeó a los daneses, será una de las anécdotas que más se recordarán por lo inédito de la situación. El encuentro acabó con victoria por 1-0 de los australianos, y la nota, protagonista de esta historia, pudo ser una de las claves para que los jugadores de Dinamarca no pudieran meter mano a la defensa rival.

Todo comenzó con un cambio en el minuto 69, realizado por el entrenador Kasper Hjulmand, que dio entrada a Cornelius. El delantero ingresó con un visible papel en la mano, que rápidamente entregó a su capitán, Christian Eriksen, con una serie de indicaciones y cambios en el esquema danés. Dos minutos después, la nota estaba en manos del banquillo australiano.

El robo fue una mezcla de pillería australiana mezclada con torpeza de los daneses. Es habitual ver estas notas en los partidos, y los receptores de las mismas suelen romper dicho papel o incluso guardárselo bajo las medias o las calzonas. En esta caso, la nota, que pasó de Eriksen a Højbjerg, acabó en el césped, arrugada, pero visible y legible. Tras la ineptitud de los europeos, apareció la habilidad de los oceánicos. Duke, delantero australiano, recogió el papel y lo entregó a su banquillo.

