Djokovic se cae del cartel del US Open

La organización del US Open, sabedora de que el serbio novak Djokovic mantiene su intención de no vacunarse contra la covid, ha decidido prescindir del serbio en la promoción del torneo y su imagen no aparece en el cartel promocional del Master norteamericano.

Las medidas sanitarias de Estados Unidos no han cambiado y nadie puede entrar en el país sin la pauta completa de la vacuna y por lo tanto el tenista serbio no podrá disputar el último Grand Slam de la temporada.

It's time.Tennis' stars are ready to answer the #USOpen call. pic.twitter.com/JkwHhMrUjh — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022

Ante esta situación el US Open sigue adelante con la promoción del torneo sin el serbio y en la última imagen promocional publicada aparecen Nadal, Alcaraz, el ruso Daniil Medvedev y el australiano Nick Kyrgios, en el circuito ATP, y la polaca Iga Swiatek, la estadounidense Serena Williams, la británica Emma Raducanu y la japonesa Naomi Osaka, en el WTA.

El serbio ya se quedó fuera este mismo año del Open de Australia por su negativa a vacunarse y no ha participado en los torneos americanos de la ATP en Indian Wells o Miami, como en los celebrados este verano, en Washington, Montreal y Cincinnati.

A falta de cuatro días para el sorteo del cuadro principal del último 'grande' de la temporada, 'Nole' que no podrá presentar la prueba de vacunación, no sería admitido en el país al pasar por inmigración.