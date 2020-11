El sábado toca turno doble como local en las ligas nacionales de waterpolo para el C.W. Dos Hermanas PQS, que este fin de semana busca los que pueden ser sus primeros puntos del curso 2020-21. Y lo hará tanto en la categoría de plata femenina como en la de bronce masculina con el Centro Acuático de Montequinto como escenario.

En el primer caso, las chicas que dirige esta temporada la caribeña afincada en tierras sevillanas Lisandra Frómeta reciben a partir de las 14:30 horas al C.W. Elche. El objetivo, tras dos tropiezos consecutivos (8-9 ante el Real Canoe y 14-11 en la visita al también madrileño Cuatro Caminos), no puede ser otro que la victoria para una joven plantilla que no ha encontrado hasta el momento la recompensa al buen trabajo intersemanal. La tercera jornada debe marcar un punto de inflexión para un Dos Hermanas PQS, que es el único equipo que no ha puntuado en el Grupo B de Primera femenina.

En Segunda Nacional masculina, y a la conclusión del choque de Primera Nacional femenina, a las 16:15 horas llegará el turno de la tercera jornada de Segunda masculina. En la misma, el C.W. Dos Hermanas PQS se enfrentará igualmente a otro equipo recién ascendido, en este caso el Majadahonda. E igualmente, los locales lo harán sin conocer por el momento el sabor de la victoria o el empate.

La renovada plantilla de Pepe Barroso y Jota Murube, consciente de que toca remar a contracorriente ante la insultante juventud de sus componentes, que deben ir en progresión a lo largo del curso a medida que vayan adquiriendo experiencia, intentarán obtener su primero rédito del curso. En esta ocasión los nazarenos tendrán enfrente a un rival que es cuarto en la clasificación del Grupo A con una victoria y una derrota en su casillero.