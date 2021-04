Domingo de pasos cortos para los equipos sevillanos de Tercera

La jornada en Tercera División acabó en el grupo X con el empate como protagonista en los duelos de los equipos sevillanos. Tras el triunfo del Castilleja en Arcos, a la postre el único de los participantes de la provincia, Cabecense, Coria, Lebrijana y Gerena sumaron un solo punto en la primera jornada de la segunda fase, todos ellos en el play off por evitar el descenso.

Empates insuficientes sobre todo para Coria y Lebrijana. Los ribereños plantaron cara en su duelo en Las Cabezas y la mano de Puma, desde luego, se notó por el carácter de los amarillos en un escenario especialmente difícil y hostil. Sirve para no perder y para sumar en buenas sensaciones de cara al futuro ante un Cabecense que no puede dormirse y que tiene un complicado duelo este miércoles en Castilleja ante un rival directo, el equipo de Alejandro Ceballos. Con muchas interrupciones y muchos duelos individuales, el reparto de puntos lo que indica es que la guerra no ha hecho más que empezar.

Mientras, en Lebrija otro envite entre sevillanos también acabó en tablas. El Gerena sigue sin reaccionar y puede complicarse si no lo hace pronto, aunque también pudo perder con un tanto de Jony de penalti. También desde el punto de penalti anotó Gabi, un especialista para los mineros en esta suerte.

Quien salió peor parado en la jornada fue el Antoniano, que, en el play off intermedio, cayó goleado en casa ante el Córdoba B (1-4).

Tercera División (resultados)

Play off' de ascenso

Xerez DFC-Puente Genil (2-1)

Ceuta-San Roque Lepe (2-0)

Xerez CD-Ciudad de Lucena (aplazado)

'Play off' intermedio

Rota-Utrera (0-0)

Los Barrios-Pozoblanco (3-2)

Antoniano-Córdoba B (1-4)

'Play off' de descenso

Arcos-Castilleja (1-2)

Cabecense-Coria (0-0)

Conil-La Palma (1-0)

Lebrijana-Gerena (1-1)

Descansa: Sevilla C