Dura con las espigas, blanda con las espuelas

DEFINÍA maravillosamente Federico a su amigo Ignacio en el mejor obituario jamás parido. Decía el inmortal poeta que Ignacio era blando con las espigas y duro con las espuelas entre un sinfín de ponderaciones ya en lo mejor de la historia de la Literatura universal. Definía el poeta al torero de esa forma como declaración idealizada que se nos ha venido a la sesera con ocasión de ver cómo la UEFA es lo contrario de Sánchez Mejías.

A la misma vez que el Barça ficha a Gundogan y enreda en el Villarreal rondando a Parejo, la UEFA pone a toda Navarra tocándose la ropa. Mucho nos equivocaríamos si no viésemos a Osasuna fuera de la Conference por unos hechos perpetrados por gente que ya no está en el club. Sí están algunos de los que untaron a Enríquez Negreira con no se sabe qué objetivos, pero mucho nos maliciamos que dichas miras no rozaban ni por asomo la legalidad vigente.

Sin duda alguna, las espigas visten la camiseta rojilla de Osasuna mientras que las espuelas van de azulgrana se mire como se mire. Y un servidor de Dios y de usted no tiene otra salida que ponerse al lado de un club que ve cómo su mejor campaña en mucho tiempo puede quedarse sin el premio que en buena lid alcanzó en el terreno de juego. Y en esto surge también el agravio comparativo y la indignación de ver cómo las instituciones no apoyan con firmeza al club pamplonica.

Aquellos polvos de finales de la campaña 2013-2014 traen estos fangos que vuelven a embadurnar la imagen de Osasuna. Ya dijimos cuando el caso Negreira estaba en sus albores que todo quedaría en ruido. Por lo pronto, esto está siendo así, con el Barça esgrimiendo una ingeniería financiera que le permite fichar futbolistas de diez millones por temporada y con toda Navarra tocándose la ropa temiendo que a su equipo del alma lo dejen con la miel de Europa en los labios.