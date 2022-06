Equipo con base de cantera, ese viejo deseo

Procede una reconducción radical del fútbol y no cabe la menor duda de que la mayoría de las entidades han de ir a un examen de conciencia en busca de un futuro más sostenible. Y es que no puede ser que el éxito te conduzca a la penuria y que esa penuria te lleve a no poder competir con tus iguales a la hora de reforzarte. Y vengo a referirme a esos límites salariales que llevan a una tremenda desigualdad en cuanto a la posibilidad de mejorar.

Esas limitaciones de gasto parecen hechas para que el rico sea más rico y el pobre apenas tenga para pagar la luz, lo que lleva a una competición ciertamente desequilibrada. Por todo esto se deben avecinar tiempos de apuesta por la cantera en pro de ir al mercado en busca de la calidad que no encuentras en casa. Ojalá sea el futuro un tiempo de equipos formados preferentemente por futbolistas de la casa y un par de guindas que le den sabor a la tarta.

La racionalidad de los repartos televisivos en la Premier también influyen de forma espectacular en el mercado. Quizá sea esto lo que más incide en el vendo, compro o cambio del fútbol contemporáneo. Es de obligado cumplimiento potenciar la cantera con instalaciones y profesorado dignos y es plausible que lo más inmediato que el Betis tiene en mente sea la construcción de una ciudad deportiva acorde con esa filosofía de cantera que se auspicia para más pronto que tarde.

No parece lógico que el fútbol según Sevilla, con sus dos equipos en competición internacional anden, uno más que el otro, a la cuarta pregunta cada vez que mira a la caja. Vengo oyendo desde tiempo inmemorial que el futuro del fútbol pasa por canteras productivas y quizá haya llegado el momento de dejar las palabras y pasar a la obra. Pero se trataría de caladeros para uno mismo y no para peces más gordos que se lleven lo que verdaderamente tiene valor.